Kortowiada 2024 dobiegła końca!

Każdego dnia było wiele okazji do integracji i rozrywki. Prócz znanych wydarzeń, które właściwie na stałe wpisały się w kortowiadowy plan, jak chociażby rywalizacja pomiędzy akademikami w ramach Wystroju Akademików czy Boju Akademików, pojawiły się świetnie przyjęte nowości, jak I Kortowiadowy Mecz o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zdobądź Flagę czy Kortowskie Bingo.

Uczestnicy wszystkich wydarzeń bawili się naprawdę świetnie: Namiot, w którym odbywało się Silent Party był niemal nieustannie wypełniony, natomiast na Kinie Plenerowym, podczas wyświetlania filmów najczęściej zajęte były wszystkie leżaki.

Świetnie bawili się również ci, którzy byli na Plaży Kortowskiej i oglądali występy artystów na Scenie Głównej.

Strefy sponsorów i partnerów oraz foodtrucki stanowiły uzupełnienie tych najważniejszych atrakcji, podobnie miejsce, gdzie odbywała się Bitwa o Kortowo. 3 koncertowe popołudnia i noce przyciągnęły naprawdę pokaźną publiczność, jednak największe tłumy gromadziły się podczas koncertów hip-hopowych. Nie sprawia to oczywiście, że podczas koncertów takich legend polskiej sceny, jak Wilki czy Artur Rojek fanów na Plaży było mało – tłum chętnie śpiewał „Baśkę” czy „Długość dźwięku samotności”.

Kortowo przez miniony tydzień tętniło życiem, jednak już wszystko powoli wraca do codziennego funkcjonowania. Pozostają wspomnienia – także te w formie fotografii!

Sponsorami Głównymi wydarzenia są T-Mobile, Perła – Browary Lubelskie S.A. oraz Max Premium Burgers. Partnerem strategicznym Kortowiady jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Eska, Eska Rock, Radio UWM FM, Wirtualna Polska, CGM, dlaStudenta.pl, TKO, Olsztyn.com.pl, ukiel.info, Gazeta Olsztyńska, Magazyn Going. MORE. 63. edycja Kortowiady to święto studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który obchodzi 25-lecie swojej działalności.