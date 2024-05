Gmina Gietrzwałd II Majowy piknik patriotyczny w Biesalu

- Chwytasz broń, uginasz lekko nogi w kolanach i celujesz patrząc, aby muszka znajdowała się po środku szczerbinki – instruuje Franka żołnierz z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Już po raz drugi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu odbył się majowy piknik patriotyczny.

Nie tylko dla Franka, ucznia szkoły w Biesalu piknik patriotyczny był czasem dobrej zabawy oraz poznania wojska „od kuchni”. Piknik został zorganizowany 24 maja przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie wspólnie z 4. Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu.

Podczas imprezy uczniowie wzięli udział w grze miejskiej, turnieju gier planszowych, konkursie plastycznym, zajęciach edukacyjnych ze „Zwierzęcą Brygadą” oraz konkursie historycznym.

W szkolnej sali sportowej terytorialsi zorganizowali pokazowy punkt medyczny, gdzie instruowali uczniów, jak udzielać pierwszej pomocy. Można było również zobaczyć, jakim uzbrojeniem dysponują żołnierze oraz postrzelać do celu paintballowymi kulkami. Zrobił to m.in. ośmioletni Szymon z Biesala, uczeń klasy II. – Podobało mi się – dzieli się swoimi wrażeniami chłopiec. – Choć lubię bawić się w wojsko koło domu, to naprawdę interesuję się piłką nożną.

Podczas pikniku zorganizowano rowerowy rajd edukacyjno-historyczny. Trasa wiodła przez niezwykle malownicze tereny, wioski, pola oraz lasy gminy Gietrzwałd. Meldując się na wyznaczonych punktach, w specjalnie przygotowanej aplikacji, uczniowie oglądali krótki filmik dotyczący tematyki przyrodniczej lub historycznej, a następnie odpowiadali na pytania.

- Piknik był okazją do przetestowania wyznaczonej trasy rowerowej opartej o aplikację action track z dołączonym materiałem edukacyjnym przygotowanym przez rekonstruktorów historycznych oraz leśników – mówi prof. Karol Sacewicz, naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie. – Trasa będzie multiplikowana na terenie powiatu olsztyńskiego, a w dalszej kolejności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wszystko będzie odbywało się pod hasłem „ojczyźnie służ”.

Podczas pikniku uczniowie mieli okazję przyjrzeć się pracy drukarki 3D, a także własnoręcznie tworzyć rysunki za pomocą długopisów 3D. W szkole działała również „żołnierska” fotobudka.



