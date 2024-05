Wyjątkowa akcja w Olsztynie. Mieszkańcy przygarną miejskie kwiaty

Mieszkańcy Olsztyna będą mieli okazję, by za darmo ozdobić swoje ogrody i balkony kolorowymi kwiatami. Wszystko za sprawą inicjatywy Urzędu Miasta Olsztyna oraz Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.

Nieodłączną częścią wiosennych i letnich wystrojów ogrodów czy balkonów są kolorowe kwiaty, które znacząco urozmaicają otoczenie.

W Olsztynie również można znaleźć miejsca, gdzie zasadzone kwiaty malują krajobraz różnymi barwami. Jednym z najbardziej popularnych miejsc tego typu jest przebiegająca przez centrum ul. Piłsudskiego, gdzie na uliczkach zasadzono kwiaty różnego rodzaju.

W związku ze zbliżającą się obsadą letnią donic miejskich Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie oraz Urząd Miasta zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w akcji "Przytul Bratka", która odbędzie się w środę (29 maja)

— W marcu tego roku w posadziliśmy 1200 sztuk bratków drobno i wielkokwiatowych w odcieniach żółci i fioletu. Teraz szukają nowych właścicielek oraz właścicieli i mogą zagościć w Waszych ogródkach czy na balkonach, zdobiąc je przez całe lato — powiedział prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Rośliny będzie można odbierać pod olsztyńskim ratuszem w godzinach od 10 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Bratki zostaną ułożone na specjalnej plandece. Prezydent oraz ZDZiT informują, że należy wziąć ze sobą pojemniki, doniczki lub worki do transportu kwiatów i ewentualnie rękawiczki.

— Jak podkreśla współorganizator akcji firma Lente – bratkom wystarczy uniwersalna, dobrze przepuszczalna ziemia. Trzeba pamiętać o wilgotnym podłożu, porannym podlewaniu do ziemi lub na podstawkę (nie na roślinę), usuwaniu przekwitłych kwiatów i obrywaniu suchych listków — czytamy na stronie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.