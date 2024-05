W Olsztynie powstanie salon i nowa ulica [ZDJĘCIA]

W Olsztynie powstanie kolejny salon meblowy. Co ciekawe, spowoduje to uruchomienie terenów pod drogę, o której miejscy planiści marzą od dziesiątek lat.

Sieć Agata Meble wykazywała zainteresowanie Olsztynem już od kilku lat, jednak problemem była lokalizacja. Inwestor analizował kilka rejonów w mieście, np. przy ul. Tuwima i Leonharda. Ten market budowlany miał być też zlokalizowany w jednym obiekcie z Leroy Merlin. Sprawa upadła, bo inwestorowi nie pasowało zlokalizowanie salonu na piętrze budynku.

Inwestor niezbyt spieszył się z rozpoczęciem swojej realizacji. W 2020 roku uzyskał opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, sanepidu i Wód Polskich. Kolejny ważny krok został wykonany w 2021 roku. — Właśnie wydane zostało pozwolenie na budowę salonu meblowego Agata Meble w Olsztynie. Wybudowany będzie na działkach przy al. Sikorskiego — mówił wtedy ówczesny prezydent Piotr Grzymowicz.

Chodzi o grunt w okolicach terenów dawnego PUDIZ-u w pobliżu al. Sikorskiego. W sumie przewiduje się, że hala stanie na działkach o łącznej powierzchni ponad dwóch hektarów.

Od tamtego czasu niewiele się działo, oprócz wykarczowania nieruchomości z drzew i krzaków. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że powód wydłużenia się przygotowań do rozpoczęcia budowy to niekorzystne warunki geologiczne. Inwestor pracował nad projektem posadowienia obiektu.

W końcu pokonane zostały wszystkie problemy. Prace właśnie ruszyły, i to pełną parą. Od kilku dni na miejscu pracuje ciężki sprzęt, usypywane są hałdy ziemi wydobywane pod miejsce przyszłego obiektu.

Inwestycja będzie miała oczywiście wpływ na otoczenie, choćby z racji zwiększonego ruchu samochodowego w tym rejonie. Powstać ma na obszarze pełniącym do tej pory głównie rolę terenów zielonych, jednak plan zagospodarowania dopuścił wspomnianą funkcję. Sąsiednie tereny przeznaczone są na urządzenie parku pomiędzy Nagórkami a Jarotami. Dopuszczalna jest także zabudowa wilorodzinna. Jeden z deweloperów już zrealizował częściowo swoje zamiary.

Inwestycja to nie tylko zagospodarowanie działki znajdującej się przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Będzie miała także znaczenie dla układu komunikacyjnego Olsztyna. Spowoduje uruchomienie terenów pod drogę, o której miejscy planiści marzą od dziesiątek lat. To trasa NDP (Nauka – Dom – Praca), jeden ze sztandarowych projektów drogowych, którego plany powstały jeszcze w latach 80. XX w. W listopadzie 2017 roku Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy Nagórkami i Jarotami. W dokumencie tym wyznaczono planowany przebieg nowej trasy. Jak zaznaczali urzędnicy, odcinek między al. Sikorskiego a Krasickiego ma być pierwszym etapem projektu drogi NDP. W zamierzeniach ma ona stanowić połączenie od al. Warszawskiej aż do węzła drogowego Pieczewo na olsztyńskiej obwodnicy.

Teraz wybudowany zostanie pierwsza część tej trasy na wysokości działki należącej do Agata Meble. To był warunek wydania pozwolenia na budowę salonu tej meblarskiej sieci.

Agata Meble to ogólnopolska sieć wielkopowierzchniowych salonów dekoracyjno-meblowych. Przedsiębiorstwo powstało w roku 1952 jako Bytomskie Fabryki Mebli. Obecna marka funkcjonuje od 2016 r. Swoje salony posiada w kilkudziesięciu miastach Polski.



Odcinek między al. Sikorskiego a Krasickiego ma być pierwszym etapem projektu drogi NDP. W zamierzeniach ma ona stanowić połączenie od al. Warszawskiej aż do węzła drogowego Pieczewo na olsztyńskiej obwodnicy