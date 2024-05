W kwietniu po raz kolejny oddano mniej mieszkań

W kwietniu br. oddano do użytkowania ogółem 15,9 tys. mieszkań, co stanowi spadek o 23,7 proc. rok do roku - poinformował w poniedziałkowych danych Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodał, że "głęboki spadek" dotyczył budow­nictwa indywidualnego - 45,2 proc. r/r.

W kwietniu br. oddano do użytkowania ogółem 15,9 tys. mieszkań, czyli o 23,7 proc. mniej niż rok wcześniej (wtedy odnotowano wzrost o 11,8 proc.). - wynika ze wstępnych danych (meldunkowych) Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych w poniedziałek. Jak podkreślono w komunikacie, utrzymał się - po głębokich spadkach przed rokiem - wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Zauważono, że "głęboki spadek" dotyczył budow­nictwa indywidualnego, które zmniejszyło się o 45,2 proc. względem kwietnia ubiegłego roku, w którym odnotowano wzrost. Mniejszy spadek w wysokości 4 proc. odnotowano w przypadku budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem. W pozostałych formach budownictwa łącznie oddano więcej mieszkań niż w kwietniu ub. roku (366 wobec 139) - dodano.

W raporcie wyszczególniono, że od początku br. do końca kwietnia oddano do użytkowania 64,6 tys. mieszkań, co stanowi spadek o 14,8 proc. względem tego samego okresu 2023 r., gdy odnotowano wzrost o 3,5 proc. Spadek dotknął w większym stopniu budownictwa indywidualnego, gdzie oddano o 29,5 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem spadek wyniósł 3,4 proc. W pozostałych formach budownictwa przekazano łącznie o 15,3 proc. więcej mieszkań niż w analogicznym okresie ub. roku - podano.

Zgodnie z danymi GUS przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania od początku roku do końca kwietnia br. wyniosła 91,1 m kw., co oznacza spadek o 6,2 m kw. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem było to 61,3 m kw. (o 0,6 m kw. mniej), a w budownictwie indywidualnym 142,3 m kw., czyli o 1,2 m kw. więcej.

"Według wstępnych danych w kwietniu br., podobnie jak w poprzednich miesiącach, większa niż w analo­gicznym okresie ub. roku była liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – wzrosła o 21,3 proc. do 24,8 tys. Nadal większa niż rok wcześniej była również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – wzrost o 46,3 proc. do 21,2 tys. W okresie styczeń-kwiecień br. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 93,9 tys. mieszkań oraz rozpoczęto budowę 81,3 tys. mieszkań, tj. odpowiednio o 29,6 proc. oraz o 53,2 proc. więcej niż przed rokiem" - wskazał urząd statystyczny.

GUS dodał, że zgodnie z szacunkami w końcu kwietnia br. w budowie pozostawało 817,6 tys. mieszkań, czyli o 0,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

PAP/red.