Rynek pracy jest i będzie najsilniejszą częścią gospodarki?

Zgodnie z opublikowanymi w poniedziałek danymi GUS, stopa bezrobocia w kwietniu 2024 r. wyniosła 5,1 proc., wobec 5,3 proc. miesiąc wcześniej.

"Stopa bezrobocia powraca do swoich minimów" - ocenił Zielonka. Wskazał, że w kwietniu spośród osób aktywnych zawodowo jedynie 5,1 proc. nie wykonywało pracy.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że liczba bezrobotnych spadła ponownie, po raz pierwszym w tym roku, do poziomu poniżej 800 tys. "Z tej liczby ponad 300 tys. to osoby długotrwale bezrobotne, które mają dość niskie szanse ponownego wejścia na rynek pracy" - zwrócił uwagę ekspert. "Są to osoby, które albo nie chcą pracować albo nie są w stanie wykonywać pracy" - ocenił. Zaznaczył, że część z nich widnieje również w rejestrach tylko w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zielonka zauważył, że w kwietniu został przełamany trend spadku ofert pracy. "Tych miesiąc temu było o 2 tys. więcej niż w marcu oraz o blisko 9 tys. więcej niż rok wcześniej" - wskazał. Ocenił, że "rynek pracy jest mocno sezonowy i cieplejsze miesiące zawsze przynoszą wzrost zapotrzebowania na pracowników". Zauważył przy tym, że wzrost ofert pracy w kwietniu w stosunku do marca miał miejsce ostatni raz w 2016 r. Zaznaczył, że nasz rynek pracy nadal jest on i będzie "najsilniejszą częścią gospodarki". (PAP)