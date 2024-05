20 lat w Unii Europejskiej uczczone w rodzinny sposób

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, więc w tym roku przypada 20-lecie obecności w europejskich strukturach. To wydarzenie było jednym z największych kroków milowych w polskiej polityce po 1989 roku, dlatego samorząd województwa warmińsko-mazurskiego chciał odpowiednio uczcić ten jubileusz.

— Unia Europejska jest oparta na wspólnocie, dlatego dokładnie w ten sposób chcemy świętować nasz jubileusz – wspólnie z mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego — mówi marszałek Marcin Kuchciński.

Pierwszy piknik odbył się w piątek 24 maja na placu Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. Od godz. 14 centrum Elbląga wypełniło się stoiskami i atrakcjami dla dzieci, z których chętnie korzystali nie tylko mieszkańcy miasta, ale także okolic. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego w Elblągu wzięli również udział w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej, w których do wygrania były wyjątkowe nagrody.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła niesamowita oprawa, z której najczęściej korzystali najmłodsi. Widok radosnych dzieci z pomalowanymi twarzami towarzyszył każdemu wydarzeniu, które odbywało się podczas pikniku, które były zachwycone muzyczno-balonowym show w wykonaniu Patrycji Lipińskiej. Całe wydarzenie zwieńczyły wspaniałe koncerty: Aleksandry Szwed wykonującej covery, która jest znana m.in. z programu Twoja Twarz Brzmi Znajomi i olsztyńskiego zespołu Big Day.

Piknik Rodzinny w Olsztynie odbył się dzień później, bo w sobotę 25 maja. Od samego południa mieszkańcy miasta i okolic tłumnie odwiedzali Stare Miasto i Park Podzamcze, które były wypełnione tematycznymi stoiskami wyposażonymi w broszury informacyjne i gadżety promujące województwo warmińsko-mazurskie. Jednym z gwiazdorów wydarzenia okazał się Mikro Kopernik.

Wirtualny influencer musiał cały czas pozować do zdjęć zachwyconych fanów. Po całym wydarzeniu jednak przyznał nam, że pomimo dużego natłoku nie czuje się ani trochę zmęczony.

Podobnie jak w Elblągu, w Olsztynie również dzieci bardzo chętnie korzystały z możliwości pomalowania twarzy i zabawy z bańkami mydlanymi. Prawdziwym hitem okazał się pokaz wozu strażackiego, który najmłodsi mieszkańcy mogli obejrzeć od środka. Starsi uczestnicy chętnie brali udział w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej.

Bardzo obleganą częścią pikniku było „białe Miasteczko”, czyli stoiska wszystkich olsztyńskich szpitali podlegających bezpośrednio pod samorząd województwa, przy których uczestnicy mogli za darmo wykonać wiele podstawowych badań i odbyć konsultacje ze specjalistami z zakresu medycyny. Uczestnicy mogli także na żywo zobaczyć sprzęt wojskowy, którym dysponują żołnierze 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, czy skorzystać z symulatora dachowania samochodem osobowym, który udostępnił Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Oficjalną część pikniku rozpoczęło wystąpienie marszałka Marcina Kuchcińskiego, który wraz z całym zarządem województwa: wicemarszałkiniami Sylwią Jaskulską i Katarzynę Sobiech i członkami zarządu Marią Bąkowską i Robertem Turlejem przywitał wszystkich uczestników.

— Bardzo dziękuję za to, że tu jesteście. Wszyscy świętujemy nasze 20-lecie w Unii Europejskiej, to jest dla nas naprawdę fantastyczny czas. Wszędzie, gdzie spojrzymy dookoła mamy efekty naszej bytności w Unii Europejskiej, w zasadzie prawie każda nasza inwestycja odbywa się przy współfinansowaniu unijnym. Dla tych, którzy lubią cyferki: 33 miliardy złotych zostało zainwestowane w nasz region. Dzisiaj żyjemy w wolnym i bezpiecznym kraju, z którego możemy podróżować bez granic — powiedział Marcin Kuchciński.

Specjalnym gościem, który został zaproszony na scenę przez marszałka Marcina Kuchcińskiego był minister Jacek Protas, którzy marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego przez dwie kadencje i negocjował pierwsze perspektywy unijne dla regionu.

- To jest prawdziwe święto - nasze dwudziestolecie w Unii Europejskiej. Chodząc tutaj po stoiskach czuję się trochę jak dinozaur, który wie wszystko co było 15, 20 czy 25 lat temu, kiedy wchodziliśmy do NATO czy Unii Europejskiej. Te dwa wydarzenia są bardzo ważne dla wszystkich Polek i Polaków, bo gwarantują nam bezpieczeństwo. To zarówno bezpieczeństwo militarne, jak i ekonomiczne, bowiem przez ostatnie 20 lat nasze PKB niesamowicie wzrosło. Mamy dużo wyższe dochody, którymi zbliżamy się do średniej europejskiej. Mamy świetną infrastrukturę. Nasze dzieci i nasza młodzież, która nie pamięta czasów sprzed wejścia Polski na studia, czy różne wydarzenia takie jak koncerty. Na to wszystko wiele pokoleń Polaków pracowało i czekało, żeby w 2004 roku nasza obecność w Unii się ziściła. Dzisiaj musimy myśleć o tym, jak Unia Europejska i nasz region będą wyglądać za kolejne dwadzieścia lat — zaznaczył minister Jacek Protas.

Tuż po części oficjalnej członkowie zarządu poczęstowali wszystkich uczestników specjalnie przygotowanym na tą okazję torem. Późniejsze piknikowanie odbyło się w sielankowej atmosferze w asyście muzyki klasycznej i wspólnym odśpiewaniu “Ody do radości”, która jest hymnem Unii Europejskiej. Piknik Rodzinny w Olsztynie zakończył występ gwiazdy wieczoru, czyli olsztyńskiego zespołu Big Day.

Za tydzień (1 czerwca) odbędzie się Piknik Rodzinny z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej w Ełku i będzie połączony z miejską imprezą z okazji Dnia Dziecka. Na placu Jana Pawła II od godz. 11 rodziny spotkają nie tylko mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, ale także tych nieco starszych.

Uczestnicy będą mogli odwiedzić namioty tematyczne, z których część będzie poświęcona bezpośrednio członkostwu w Unii Europejskiej i funduszom europejskim. Swoje stanowiska wystawi m.in. Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku, czyli popularny „Medyk”, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej czy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Źródło: Wrota Warmii i Mazur