[WIDEO] Rodzinne Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego w Olsztynie

25 maja 2024 po kilkuletniej przerwie wznowiono Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego. Czas pandemii zawiesił wiele działań społecznych, integrujących jarockie środowisko. Do takich wydarzeń Samorządowej Rady Osiedla Jaroty niewątpliwie należy sztandarowe Święto ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego, które jest objęte honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna.

To najważniejsze wydarzenie o charakterze kulturalnym, łączącym pokolenia naszej małej ojczyzny na największym osiedlu Olsztyna, jakim są Jaroty, niesłusznie nazywane sypialnią Olsztyna i to organizatorzy imprezy starają się zmienić. Zadanie to jest realizowane przy współpracy z miastem Olsztyn.