Co z wystąpieniami publicznymi księżnej Walii?

Wciąż brakuje oficjalnych informacji na temat stanu zdrowia księżnej Kate Middleton. W brytyjskich mediach pojawiły się jednak spekulacje, co do wystąpień publicznych żony księcia Williama.

Kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, która zszokowała miliony fanów rodziny królewskiej na całym świecie. Księżna Walii Kate Middleton ogłosiła wtedy, że jest chora na raka. Wcześniej przeszła poważną operację jamy brzusznej.

Do tej pory nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat stanu żony księcia Williama. Kate Middleton nie pojawia się również publicznie. Według brytyjskiego "Page Six" grafik księżnej do końca roku jest kompletnie pusty - oznacza to, że Kate nie będzie brała udziału w żadnych publicznych wystąpieniach. Oczywiście wpływ na to ma poważna choroba księżnej.

— Wiele osób zaangażowanych w planowanie musi z dużym wyprzedzeniem wiedzieć, co robią wszyscy najważniejsi członkowie rodziny królewskiej - przyp. red. Powiedziano mi, że grafik Kate na ten rok jest pusty. Nic nie jest zaplanowane — powiedział dla "Page Six" informator bliski rodzinie królewskiej.

Źródło: Page Six/Pomponik