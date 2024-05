Bartłomiej Sienkiewicz o wyłączeniu sygnału TVP Info. "To zaszczyt i obowiązek"

Na antenie telewizji WPolsce były minister kultury a teraz kandydat Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego Bartłomiej Sienkiewicz przyznał się, że to on wyłączył sygnał TVP Info w grudniu 2023 roku.

Dokładnie 20 grudnia 2023 roku wyłączono sygnał TVP Info. Podyktowane to zostały całkowitą zmianą nadawania telewizji polskiej w związku ze zmianą władzy.

Podczas jednego z programów telewizji WPolsce gościem redaktora Macieja Zemły był kandydat Koalicji Obywatelskiej do PE Bartłomiej Sienkiewicz. Na pytanie redaktora dotyczące grudniowych wydarzeń były minister kultury poniekąd przyznał się, że to on stoi za wyłączeniem sygnału TVP Info.

Zemła zapytał Sienkiewicza również o to, czy nie obawia się wniosku o postawienie go przed Trybunałem Stanu za ten czyn. Kandydat KO do PE odpowiedział, że odcięcie nadawania telewizji, która według niego była zbrodnią na społeczeństwie, uważa za swój zaszczyt i obowiązek moralny.

Na spowiedź Sienkiewicza pierwszy uwagę zwrócił Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

— Dobrze, że dokładnie wiemy, kto wydał polecenie. Dossier rośnie i jest coraz grubsze. Operacja przestępczego przejęcia mediów publicznych ma swego prowodyra, który sam się przyznał — stwierdził w poście opublikowanym na platformie "X".

Źródło: Wpolityce