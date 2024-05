Pierwsza dostawa leków dronem sterowanym sztuczną inteligencją

Testowy lot drona przeprowadzono w pobliżu Thunder Bay, mieście w północno-zachodniej części prowincji Ontario, dostarczając insulinę mieszkającej samotnie blisko 70-letniej pacjentce, dla której udanie się do apteki w mieście stwarza trudności. Poinformowała o tym w komunikacie kanadyjska firma technologiczna Script Runner, specjalizująca się w usługach opieki zdrowotnej w trudno dostępnych regionach, która w teście współpracowała z siecią przychodni i aptek Oak Medical Arts z Thunder Bay.

Pracownicy apteki zrealizowali receptę, bezpiecznie zapakowali, załadowali do drona, który używając autonomicznej nawigacji dostarczył leki pacjentce. Dostawę zrealizowano w środę – poinformowano w komunikacie. „Duże odległości często utrudniają dostęp do opieki zdrowotnej i utrudniają systematyczne korzystanie z leków” - podkreśliła cytowana w komunikacie Robyn Despins, dyrektorka wykonawcza Oak Medical Arts.

Canadian Institute for Health Information (Kanadyjski Instytut Informacji o Zdrowiu) podawał w raporcie z 2023 roku, że 88 proc. Kanadyjczyków ma stałą opiekę zdrowotną, ale dla pozostałych 12 proc. znalezienie lekarza stanowi problem. Przychodnie i apteki w Kanadzie często znajdują się w tym samym budynku. W Ontario, najludniejszej prowincji Kanady, 90 proc. mieszkańców ma stały dostęp do opieki zdrowotnej, ale np. na Terytoriach Północno-Zachodnich tylko 52 proc. Wpływają na to różne czynniki, zaczynając od organizacji dostępu do opieki zdrowotnej, która jest prowadzona przez rządy prowincji do właśnie regionu zamieszkania, takiego jak obszary wiejskie i trudno dostępne. Około 6 mln z 40 mln Kanadyjczyków mieszka właśnie na takich terenach.