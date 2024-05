Triathlonowa elita wystartuje w Olsztynie

Umiejętności, determinacja oraz sportowa pasja - tego na pewno nie zabraknie podczas zbliżającej się rywalizacji. Triathlonowe zmagania już na stałe wpisały się do obszernego kalendarza sportowych wydarzeń rozgrywanych w Olsztynie.

- To jedna z najbardziej ekscytujących i wymagających dyscyplin sportu - mówi prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. - Triathlon upodobał sobie Olsztyn, a nasze miasto pokochało triathlonistów, których gościmy już kolejny rok z rzędu. Te zawody to nie tylko dzień rywalizacji. Sportowcy budują atmosferę przed startem, bo już teraz można obserwować ich podczas treningów.

Puchar Europy w Olsztynie to wydarzenie, które przyciąga uwagę zarówno zawodników, jak i kibiców. Zmagania w tej randze odbędą się w naszym mieście już ósmy raz. Elita oraz Juniorzy będą rywalizować na dystansie Sprint - staną przed wyzwaniem składającym się z 0,75 km pływania, 20 km jazdy na rowerze i 5 km biegu.

- To wydarzenie już kultowe na europejskiej mapie triathlonowej - komentuje organizator zawodów, prezes Labosport Polska, Marcin Florek. - Stolica Warmii i Mazur posiada wszelką infrastrukturę, idealną do rozgrywania zawodów triathlonowych wysokiej rangi, dlatego zawodnicy tak licznie biorą udział w tych zawodach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Europe Triathlon kolejny rok z rzędu obdarzył nas zaufaniem w organizacji imprezy tak wysokiej rangi.

Tradycyjnie już na starcie stanie kilkudziesięcioro zawodników reprezentujących polskie barwy.

- Olsztyn zawsze wspominam bardzo dobrze - mówi Magdalena Siudak. - Czuję, że jestem w dobrej formie. Mam nadzieję, że jutro będę mogła osiągnąć dobry rezultat.

Zawodom Pucharu Europy tradycyjnie już towarzyszy rywalizacja z cyklu Elemental Tri Series. To nie tylko konkurencja, to także okazja do przeżycia niezapomnianych chwil sportowej pasji i wspólnego doświadczenia dla uczestników i kibiców.

W niedzielę (26 maja) rywalizacja rywalizacja w trzech kategoriach:

- na dystansie supersprinterskim z draftingiem (0,4-10-2,5) - Puchar Polski, Juniorzy Młodsi, Młodzicy;

- na dystansie supersprinterskim z draftingiem (0,4-10-2,5) - Age-Group (Amatorzy) oraz zawodnicy Pro;

- na dystansie sprinterskim z draftingiem (0,75-20-5) – Age-Group (Amatorzy).

Podczas Elemental Tri Series w Olsztynie odbędą się również zawody Elemental KIDS, skierowane do dzieci i młodzieży.

Weekendowe zawody wymuszą czasową zmianę organizacji ruchu w pobliżu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel.