Dachowanie osobówki w Spręcowie. Wprowadzono ruch wahadłowy

W Spręcowie na drodze krajowej nr 51 doszło do dachowania samochodu osobowego. Poszkodowany kierowca potrzebował pierwszej pomocy.

Do wypadku doszło w piątek (24 maja) ok. godziny 14:30 w okolicach Spręcowa.

Według ustaleń policjantów 37-letni kierowca volvo z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zaczął dachować.

— Kierowca wpadł do pobliskiego rowu z którego wyciągnęli go świadkowie. Mężczyźnie była potrzebna reanimacja. Na szczęście przywrócono mu środki życiowe. Później został przejęty przez służby medyczne i zabrany do szpitala — przekazał mł. asp. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Z racji dużej obecności służb ratunkowych na miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.