Tak studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie bawili się podczas pierwszego dnia Kortowiady [ZDJĘCIA]

Pierwszy dzień Kortowiady, czyli największych juwenaliów w Polsce to tradycyjna parada wydziałów ze starówki do Kortowa — aktualnie imprezowej stolicy Warmii i Mazur. Zobaczcie, jak bawili się uczestnicy podczas pierwszego dnia olsztyńskich juwenaliów.

Do soboty w Olsztynie i miasteczku akademickim władze mają studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Klucz do bram miasta w czwartek rano przekazał im Prezydent Olsztyna.

— Widzę, że świetnie się bawicie. Bawcie się dobrze i bawcie się bezpiecznie! Bardzo się cieszę, że jest Was tylu. Jesteście kolorowi, zadowoleni i szczęśliwi. Chciałbym żeby taki być Olsztyn - dzięki Wam — mówił Robert Szewczyk.

Ze Starego Miasta Parada Wydziałów ruszyła Aleją Warszawską w stronę Kortowa. A studenci - jak co roku - bawili się świetnie. Tradycyjnie też przygotowali specjalne przebrania.

W Kortowie do studentów dołączył Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Jerzy Przyborowski. Czego życzył im na najbliższe dni?

— To jest Wasze święto i podtrzymujmy tę tradycję! Ale świętujmy odpowiedzialnie, świętujmy bezpiecznie. A dodatkowo apelują o to, byśmy się do siebie uśmiechali, byśmy się pozdrawiali i reagowali na swoich towarzyszy zabawy, na swoje otoczenie z szacunkiem i z tolerancją — mówił.

Jedną z czwartkowych atrakcji juwenaliowych był tradycyjny Bój Wydziałów, w którym zwyciężył Wydział Nauk Technicznych. Trzyosobowe drużyny stanęły do rywalizacji w trzech konkurencjach. Pierwszą z nich był quiz ściśle związany z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz olsztyńskimi juwenaliami. Następnie sprawdzana była sprawność fizyczną i zwinność uczestników zabawy. Pierwsza osoba musiała pokonać określony dystans w worku, druga przejść na kartkach papieru (nie dotykając ziemi), a trzecia znaleźć piłeczki i trafić nimi do kubka trzymanego przez innego członka drużyny. Na koniec wszyscy tworzyli stroje z przyszłości.

W czwartek na plaży w Kortowie odbyły się też pierwsze koncerty. Wystąpili: Zeamsone, Dwa Sławy x Mielzky x Pers, Margaret, Kukon, Tribbs. A jako pierwsza na scenie pojawiła się Rosalie.

— Macie tu wspaniałe widoki. Olsztyn kojarzę właśnie z jeziorami. Także przyjemnie. Publika też była bardzo responsywna. Także mam uśmiech na twarzy! — mówiła.

