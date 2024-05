Program szczepień w Polsce okazał się niewypałem

Z dniem 1 czerwca minie rok, odkąd Ministerstwo Zdrowia uruchomiło rządowy program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt i chłopców po 11. roku życia. Eksperci twierdzą, że organizacja programu szczepień przebiegała w niedokładny sposób.

Największym problemem nowego systemu szczepień była zbyt skomplikowana dla lekarzy biurokracja oraz spore problemy związane z e-rejestracją. Skomplikowane procedury przystąpienia do programu i realizacji szczepień również okazało się decydujące w kwestii dyskusji posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia "Profilaktyka Zakażeń HPV - szczepienia, edukacja zdrowotna", które miało miejsce 16 maja.

Joanna Zabielska-Cieciuch, specjalistka medycyny rodzinnej z Podlasia i ekspertka Fundacji Porozumienie Zielonogórskie w rozmowie z portalem Wirtualna Polska określiła rządowy program szczepień jako kuriozum.

Według statystyk przekazanych dla WP z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych w lipcu 2023 roku zaszczepiło się ponad 42 tys. dzieci, natomiast w grudniu 16 tys, a w marcu tego roku ledwo 24 tys. Według danych z kwietnia w trwającym roku najczęściej wykonuje się drugie dawki szczepionek. Miesięcznie średnio trzykrotnie mniej 11-latków szczepiło się w pierwszym kwartale tego roku niż w trzecim i czwartym 2023 roku.

Wicedyrektorka Onkofundacji Aliva Joanna Frątczak-Kazana w rozmowie z WP powiedziała, że rządowy program szczepień to fiasko. Przywołała również statystyki według których do końca 2023 roku zaszczepiło się ok. 16 procent populacji, a w 2024 roku niecałe 20 proc.

Cały czas zwraca się uwagę na edukację na temat szczepień dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Inną kwestią jest również prowadzenie szczepień w gabinetach POZ i szkołach. Według Joanny Frątczak-Kazan w Belgii oraz Hiszpanii szczepienie populacji przeciwko wirusowi HPV wyniosła aż 90 proc. Dodaje również, że jeśli Polska nie podejmie jak najszybszych działań w sprawie szczepień, to będzie na szarym końcu Europy.

— Przed Polską ponad 60 krajów wprowadziło szczepienia przeciw HPV. Mamy lata do nadrobienia, to nasza wspólna odpowiedzialność, żebyśmy zadbali o następne pokolenia. I żeby już w niedalekiej przyszłości do fundacji takich jak nasza nie trafiały, z prośbą o pomoc, pacjentki i pacjenci chorzy na nowotwory HPV-zależne — powiedziała dla WP Joanna Frątczak-Kazana.

Wicedyrektorka fundacji Aliva twierdzi, że wirus HPV jest tematem tabu w wielu kręgach, co spowodowane jest skojarzeniem z rozwiązłością seksualną. Mało się też mówi o tym, że szczepienia przeciw HPV chronią przed rakiem szyjki macicy, nowotworami głowy, szyi i odbytu. Frątczak-Kazana jest pewna, że choroby HPV-podobne mogą być w pełni wyeliminowane.

Jeśli chodzi o podział na płcie, to w ciągu roku w Polsce diagnozuje się 1,4 tysiąca chorych mężczyzn z powodu wirusa HPV. W przypadku kobiet liczba ta wynosi aż 4,4 tys. W ciągu każdego dnia sześć Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy a cztery umierają z powodu tej choroby.

Według profesor Agnieszki Szuster-Ciesielskiej dalsze szczepienia przeciwko wirusowi HPV może doprowadzić do jego całkowitego wyeliminowania. Jako przykład przytacza dane z Anglii, gdzie podanie szczepionki nastolatkom zmniejszyło liczbę przypadków na zachorowanie na rajka szyjki macicy o 90 proc.

Magdalena Bizoń z LUX MED Onkologia przekazała w rozmowie z WP, że po wprowadzeniu szczepień na wirusa HPV w Australii praktycznie całkowicie wyeliminowano problem raka szyjki macicy.

I dodaje: Większość kobiet zgłasza się do ginekologa po zaobserwowaniu objawów, a na zaawansowanym etapie choroby mamy już ograniczone możliwości leczenia. Zaawansowana choroba nowotworowa to już nie tylko choroba szyjki macicy, ale to choroba całego organizmu.



Źródło: Wirtualna Polska/Portal ABC Zdrowie