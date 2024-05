819 dni wojny: Ukraina walczy o przetrwanie

Sytuacja na Ukrainie: wojna, zmagania i międzynarodowa reakcja

Wojna na Ukrainie trwa już 819 dni. Środowy dzień przyniósł kolejne dramatyczne wydarzenia i nowe informacje, które ukazują trudności, z jakimi boryka się Ukraina w obliczu rosyjskiej inwazji. Oto przegląd najważniejszych wydarzeń i doniesień z frontu oraz z międzynarodowej areny politycznej.

Wzywanie do ataków na terytorium Rosji

Komisja ds. wywiadu Izby Reprezentantów USA opublikowała list do sekretarza obrony Lloyda Austina, wzywając do zezwolenia Ukrainie na atakowanie celów na terytorium Rosji. List, podpisany przez przewodniczącego komisji Mike'a Turnera, podkreśla, że obecna polityka administracji Bidena wymaga zmiany, aby umożliwić Ukrainie skuteczniejszą obronę. Sygnatariusze wnioskują również o rozszerzenie szkolenia ukraińskich pilotów na amerykańskich myśliwcach F-16.

Zmasowane ataki w Ługańsku

Rosyjskie kanały na Telegramie opublikowały nagrania przedstawiające zmasowany ostrzał okolic Biłohoriwki w obwodzie ługańskim. Nagrania ukazują dziesiątki eksplozji, a atak został przeprowadzony za pomocą wyrzutni rakietowych Grad i TOS-1A "Sołncepiok". Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że ich siły całkowicie opanowały wieś, jednak Ukraina zaprzecza tym informacjom, wskazując na ciągłe walki w tym rejonie.

Zmiana granic morskich

Władze rosyjskie ogłosiły plany jednostronnej zmiany granic morskich z Litwą i Finlandią na Morzu Bałtyckim. Informacje te pochodzą z projektu uchwały rosyjskiego rządu, który cytuje The Moscow Times. Z kolei Ukraińska Prawda informuje, że projekt ten zniknął ze stron rosyjskiej administracji, co może sugerować wewnętrzne tarcia lub rewizję planów.

Niemcy wspierają Ukrainę

Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock oświadczyła w Kijowie, że Niemcy uznają prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za prawowitego szefa państwa, nawet po upływie jego kadencji. Powodem jest niemożność przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Ukrainie z powodu trwającej wojny.

Sytuacja na froncie

W swoim najnowszym wystąpieniu prezydent Zełenski przedstawił trudną sytuację na froncie. Najcięższe walki toczą się w kierunkach Kramatorska, Kurachowa i Pokrowska. W obwodzie charkowskim ukraińskie siły zadają poważne straty okupantowi. Zełenski wyraził zaniepokojenie doniesieniami generałów, podejrzewając, że sytuacja na froncie jest przedstawiana w zbyt optymistycznym świetle.



Międzynarodowe spotkania i wsparcie

Zełenski uczestniczył w spotkaniach formatu Ramstein, gdzie omawiano potrzeby obronne Ukrainy, w tym konieczność dostarczenia systemów obrony powietrznej, pojazdów opancerzonych i pocisków. Prezydent podkreślił, że wsparcie powinno być dostarczone natychmiast, a nie w odległej przyszłości.

Negocjacje i dyplomacja

W wywiadzie dla "The New York Times" Zełenski podkreślił, że Ukraina powinna dążyć do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu bez bezpośrednich negocjacji z Rosją. Zamiast tego sugeruje jednoczenie międzynarodowej społeczności wokół ukraińskich celów, takich jak bezpieczny eksport żywności, wymiana więźniów oraz zabezpieczenie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Litwa i fortyfikacje

Litwa planuje budowę stałych fortyfikacji na granicy z Rosją i Białorusią, aby zapobiec przemieszczaniu się wrogich sił. Decyzję tę ogłosił minister obrony Litwy Laurynas Kascziunas po spotkaniu z szefami obrony Łotwy i Estonii.

Rosnąca migracja



Niemieckie media informują o wzroście nielegalnej migracji przez Białoruś i Rosję do Niemiec. Niemieckie służby bezpieczeństwa określają tę sytuację jako element "wojny hybrydowej".

Podziękowania dla żołnierzy

Zełenski wyraził wdzięczność ukraińskim żołnierzom za ich poświęcenie i skuteczność w walce z okupantem. W szczególności wyróżnił 57. Samodzielną Brygadę Piechoty Zmotoryzowanej, 82. brygadę desantowo-szturmową oraz 47. samodzielną brygadę zmechanizowaną za ich wkład w obronę kraju.

Wojna na Ukrainie trwa, a sytuacja na froncie pozostaje niezwykle trudna. Ukraina walczy nie tylko z wrogiem na polu bitwy, ale również stara się zdobyć niezbędne wsparcie międzynarodowe, aby przetrwać i ostatecznie zwyciężyć.



źródło: wp.pl



bm