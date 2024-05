[WIDEO, DRON] Kiedy pojedziemy ekspresówką Borki Wielkie - Mrągowo? Warmia i Mazury widziane z góry. Moja Warmia

Drogowcy pokonali dużą przeszkodę na budowie nowej „szesnastki” od Borek Wielkich do Mrągowa, która nieoczekiwanie pojawiła się w Sorkwitach. Planowany termin oddania drogi to III kwartał tego roku.

Drogowcy zakończyli wzmacnianie podłoża pod ekspresową „szesnastkę” w Sorkwitach. To było wąskie gardło, które opóźniło prace na budowie drogi. Warunki gruntowe są tu trudne, bo między dwoma jeziorami i w sąsiedztwie rzeki Krutyni.

Obecnie zaawansowanie inwestycji wynosi ok. 90 procent. To oznacza, że powinna być ukończona w III kwartale tego roku, a w grę, jak usłyszeliśmy, wchodzi bardziej sierpień niż lipiec. To będzie 13 kilometrów dwujezdniowej ekspresówki S16 i ok. 4 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.