99-latka, która musiała rzucić szkołę w czasie II wojny światowej skończyła liceum

99-letnia mieszkanka leżącego w amerykańskim Illinois miasteczka Macomb, która w 1942 roku rzuciła w ostatniej klasie szkołę, by zastąpić na rodzinnej farmie zmobilizowanego brata, wróciła po 80 latach do liceum i odebrała dyplom podczas uroczystej ceremonii - napisał dziennik "The Washington Post".