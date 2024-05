Policjanci pomogli dwóm koziołkom, których mamę śmiertelnie potrącił samochód

Policjanci ze Złotoryi dość często interweniują w sytuacji, gdy dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów mechanicznych i dzikich zwierząt. Największe ryzyko zaistnienia tego typu kolizji występuje na drogach przebiegających przez tereny leśne, które są naturalnymi siedliskami dzikiej zwierzyny.

W ostatnich dniach na terenie powiatu złotoryjskiego doszło do dosyć nietypowego zdarzenia drogowego z udziałem sarny - mówi asp. Dominika Kwakszys z KPP w Złotoryi. - Zwierzę wbiegło na drogę wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy i niestety nie przeżyło zderzenia z autem. Okazało się jednak, że sarnia mama pozostawiła na świecie dwa małe koźlęta, które potrzebowały natychmiastowej pomocy. Policjanci zaopiekowali się maluchami, po czym próbowali znaleźć ośrodek, w którym zwierzęta otrzymałyby specjalistyczną pomoc.

Nie było to łatwe, ponieważ do zdarzenia doszło w późnych godzinach nocnych, Nie dali za wygraną i po wielu próbach znaleźli opiekę dla maluchów, które zostały przewiezione do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, gdzie trafiły pod fachową opiekę.