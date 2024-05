Wesela, chrzciny, komunie - jak przygotować się na rodzinne wydatki?

W Intrum postanowiono przyjrzeć się bliżej wydatkom ponoszonym przez uczestników rodzinnych uroczystości. Ekspertka podpowiada, jak zaplanować budżet, aby cieszyć się pięknymi wspólnymi chwilami bez finansowego szwanku.

Relacje z bliskimi jednym z priorytetów Polaków

Więzi rodzinne stanowią dla Polaków jeden z kluczowych elementów szczęśliwego życia. Wskazują na to dane z badania „Rodzina nie traci na wartości”, przeprowadzonego w 2022 roku przez Fundację Priorytety. Ponad 71% respondentów wskazało w nim, że to właśnie najbliżsi są głównym źródłem ich zadowolenia w życiu. Co więcej, ponad połowa Polaków (56%) uważa, że posiadanie własnej familii lub dobrych relacji z nią jest priorytetem względem poczucia swojego bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że zależy nam na wspólnym spędzaniu czasu, a dobrą do tego okazją są właśnie uroczystości rodzinne.

Warto jednak pamiętać, że poza tymi specjalnymi wydarzeniami, w sezonie wiosenno-letnim mamy nierzadko do czynienia także z innymi wydatkami, takimi jak planowane wakacje czy sezonowe odświeżenie garderoby, co może prowadzić do poważnego nadwerężenia portfela. Według badania European Consumer Payment Report Pulse 2024 przeprowadzonego przez Intrum, aż 29% Polaków nie jest przekonanych, czy uda im się w tym roku odłożyć środki na wymarzone wakacje, a 31% respondentów uważa, że może mieć problem z zarobieniem wystarczająco dużej kwoty, aby nie zamartwiać się o kwestie finansowe i bieżące rachunki. Czy w takiej sytuacji mamy jeszcze przestrzeń, by myśleć o kolejnych, wcale nie małych, wydatkach?

Wiele imprez – wielkie koszty

Zgodnie z badaniem „Wydatki na uroczystości rodzinne” wykonanym przez Quality Watch dla BIG InfoMonitor wynika, że niemal co trzeci badany respondent bierze pod uwagę nieobecność na uroczystości, na którą został zaproszony,

z powodu braku funduszy. Od marca 2022 roku do marca 2023 roku ceny usług hotelowo-gastronomicznych wzrosły prawie o 17%, kosmetyczno-fryzjerskich o niemal 13%, a odzieży i obuwia o blisko 8%. To sprawia, że coraz więcej osób w Polsce zmuszonych jest zaciskać pasa, uważniej decydując o wszelkich wydatkach.

— Szczególnym wyzwaniem dla nas i naszych portfeli może okazać się wzięcie udziału w każdej z imprez, na które zostaliśmy zaproszeni. Tym bardziej, gdy w planach jest ich kilka, a każda pociąga za sobą konieczność wydania kolejnych pieniędzy. Od dawna obserwujemy wzrost cen podstawowych produktów i usług, z których korzystamy, przygotowując się do różnych uroczystości. Do

tego musimy się liczyć z kosztami dojazdu w dwie strony, ewentualnego noclegu, opłaty parkingowej, kwiatów oraz prezentu lub koperty, którą zamierzamy podarować — mówi Angelika Uroniuk, ekspertka Intrum.

Jak przygotować się do wydatków związanych z uroczystościami oraz co zrobić, aby nie wydać na nie fortuny?

Poniżej znajdziecie kilka porad, jakie przygotowała Angelika Uroniuk, ekspertka Intrum:

- ustal swój budżet, rozpoczynając od dokładnego przeanalizowania, na co jesteś w stanie sobie realnie pozwolić przy aktualnych możliwościach finansowych. Uwzględnij tu największe wydatki, z którymi będziesz mieć do czynienia w nadchodzących miesiącach,

- skup się na priorytetach – spisz wszystko, na co będziesz musiał przeznaczyć fundusze w związku z nadchodzącą imprezą, np. zakup koszuli, spinek do mankietów czy nowych butów. Przemyśl, w których obszarach masz okazję zaoszczędzić, między innymi rezygnując ze zbędnych elementów,

- wypożycz, zamiast kupować - jeśli nie masz w szafie garnituru lub sukni, które możesz założyć na uroczystość, wypożycz je – zaoszczędzone pieniądze pozwolą Ci lepiej przygotować się do kolejnej imprezy, zdecydowanie odciążając budżet,

zrezygnuj z innych, nieistotnych wydatków – przeanalizuj, na co wydajesz swoje pieniądze i określ, gdzie możesz dodatkowo zaoszczędzić. Może się to wiązać z rezygnacją z drobnych przyjemności, takich jak jedzenie na mieście,

- zamiast kupować drogie prezenty, do tego kwiaty i pieniądze w kopercie, postaw na symboliczny upominek, na przykład w formie ciekawej książki lub albumu z odręcznie zapisaną sentencją i pieniędzmi schowanymi do środka. Warto też wykorzystać własne zdolności manualne oraz kreatywność, tworząc podarunek własnoręcznie,

- mądrze zorganizuj transport – sprawdź, czy masz możliwość, by zabrać się wspólnie z innymi gośćmi,

- przed podjęciem decyzji zakupowej, poświęć czas na poszukanie promocji i rabatów, a także porównaj ceny w innych sklepach. Może się okazać, że produkt lub usługa, której szukasz, będzie dostępna w innym sklepie bądź salonie za znacznie niższą cenę,

- rozważ zakup prezentu wspólnie z innymi gośćmi.

— Niezależnie od naszych szczerych chęci może się zdarzyć, że nie będziemy mogli wziąć udziału w danej uroczystości. W takiej sytuacji należy koniecznie poinformować bliskich o naszej nieobecności, aby nie musieli ponosić za nas zbędnych kosztów. Lepiej jest grzecznie odmówić niż narobić sobie poważnych kłopotów finansowych. Zawsze można też zastosować któreś z alternatywnych rozwiązań - na przykład przesłać prezent pocztą, a życzenia

i gratulacje złożyć telefonicznie. To także pozwoli zaoszczędzić pewną sumą pieniędzy — podsumowuje Angelika Uroniuk, ekspertka Intrum.