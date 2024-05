Kibice Legii żądają zmian

Frustracja fanów po kolejnym nieudanym sezonie

Zmiana trenera z Kosty Runjaicia na Goncalo Feio nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Legia Warszawa po raz trzeci z rzędu nie sięgnie po mistrzostwo Polski, a brązowy medal jest traktowany jako porażka. Klub stoi przed ogromnym wyzwaniem odbudowy zaufania kibiców i powrotu na szczyt. Cierpliwość fanów się wyczerpuje. "Znowu przegraliśmy sezon. Inaczej tego nie da się nazwać" - piszą w długim wpisie na Instagramie.

Niezadowolenie po ostatnich rozgrywkach

Zwycięstwo z Wartą Poznań po golu Radovana Pankova oraz potknięcia Rakowa i Lecha sprawiły, że Legia Warszawa zapewniła sobie trzecie miejsce na koniec sezonu. Klub zagra w eliminacjach Ligi Konferencji, jednak ambicje na Łazienkowskiej sięgają znacznie wyżej.

Oświadczenie fanów na Instagramie

Grupa fanatycznych sympatyków Legii, znana jako "Nieznani Sprawcy", opublikowała długi wpis na Instagramie, w którym surowo skomentowała mijający sezon. W ich słowach nie zabrakło gorzkich uwag pod adresem Dariusza Mioduskiego.

"Drodzy Kibice! Przed nami ostatni mecz obecnego sezonu. Sezonu smutnego, pełnego kompromitacji, ale przede wszystkim pełnego niewykorzystanych szans na to, aby wśród wszechobecnej ligowej degrengolady jednak coś ugrać. Niestety, z własnej woli dołączyliśmy do wyścigu kulawego z grubym i jeszcze grubszym. Nie udało się " - zaczęli swój post.

Krytyka braku sukcesów

To nie pierwszy raz, kiedy Legia nie osiąga swojego celu - mistrzostwa Polski. "Jesteśmy Legia Warszawa. Nie jesteśmy kibicami Puszczy Niepołomice (z którą notabene też dwukrotnie nie pykło) i wymyśliliśmy sobie nagle jakąś abstrakcyjną tezę, że musimy być mistrzem i wygrywać wszystko, co się da. Mamy budowaną latami markę, historię, kosmiczny potencjał, pełny stadion i całkiem niezłą atmosferę na nim. Wydaje się, że warunki są, aby powalczyć o więcej, ale znowu się nie udało. Znowu przegraliśmy sezon. Inaczej tego nie da się nazwać. Nikt nie będzie tu świętował awansu do eliminacji pucharów europejskich. Nikt z nas nie świętuje też, że nie pobił rano żony. To po prostu norma" - dodają.

Zapowiedź działań

Kibice wielokrotnie wyrażali swoje niezadowolenie z działań zarządu Legii. Dariusz Mioduski niejednokrotnie musiał słuchać nieparlamentarnych skandowań pod swoim adresem. "Nieznani Sprawcy" zapowiadają, że podejmą konkretne kroki.

"Informujemy jednak z tego miejsca, że to ostatni taki sezon. Jeśli klub nie ruszy na porządne zakupy, jak Wasz bogaty wuj Stefan, który dorobił się na skrobi ziemniaczanej i gdy jeździ do Paryża z kochanką, to kupuje jej 75 torebek, to mówimy dość. Jeśli klub nie zacznie wreszcie działać, rozliczać winnych obecnego stanu rzeczy, zamiast ciągle mamić nas plotkami, jakimiś abstrakcyjnymi statystykami o ilości autów wyrzucanych lewą ręką, w których przewodzimy itp., to podejmiemy stosowne kroki. Nie chcielibyśmy, aby miało to miejsce. Nie chcemy konfliktu z zarządem dla zasady. Chcemy wielkiej Legii i stosunków z klubem, które są zdrowe. Chcemy, aby takie pozostały. Ale jeśli nic się nie zmieni, to nie grozimy, a informujemy: stadion przestanie się zapełniać jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki" - kontynuują.

Krytyka działaczy i byłego trenera

Kibice skrytykowali również byłego trenera Kostę Runjaicia oraz dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego. "Nie godzimy się na kolejny sezon przeciętniactwa, dziadostwa, wiecznego osłabiania drużyny, braku choćby pucharu Polski, 3:0 z drużyną z norweskiej wioski rybackiej, "piłkarzy", którzy nigdy nie powinni dostąpić zaszczytu grania w koszulce z eLką na piersi, trenera, który świętuje 1:1 z Lechem, dyrektora sportowego, który żyje statystykami i prezesa, którzy zarządza klubem w sposób tak nieudolny. Nie chcemy w klubie myślenia o Legii jako o kramiku z piłkarzami, gdzie tanio się kupi, drogo sprzeda i jakoś to się kręci. Głęboko liczymy na to, że się obudzicie i razem znowu będziemy jechać po swoje. To bezwzględnie ostatnia szansa" - skwitowali.

Ostatni mecz sezonu

W ostatniej kolejce tego sezonu Legia zagra z Zagłębiem Lubin. Kibice oczekują, że klub w końcu podejmie zdecydowane działania, by przywrócić dawną chwałę i spełnić ich oczekiwania.



źródło: sport.pl



bm