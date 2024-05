Święto ulicy Wilczyńskiego w Olsztynie powraca

Czas pandemii zawiesił wiele działań społecznych, integrujących jarockie środowisko. Do takich wydarzeń Samorządowej Rady Osiedla Jaroty niewątpliwie należy sztandarowe Święto ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego, które jest objęte honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna. Będzie to najważniejsze wydarzenie o charakterze kulturalnym, łączącym pokolenia naszej małej ojczyzny na największym osiedlu Olsztyna, jakim są Jaroty, niesłusznie nazywane sypialnią Olsztyna i to organizatorzy imprezy starają się zmienić. Zadanie to jest realizowane przy współpracy z miastem Olsztyn.

— Podjęliśmy starania, by święto 25 maja 2024 r. w godzinach 14.00 – 17.00 mogło zjednoczyć mieszkańców osiedla Jaroty i Pieczewo, ale także przybyłych gości do naszej parafii pw. Bł. Stefana Wyszyńskiego, która w dniu tym będzie świętowała parafialną uroczystość odpustową — informują organizatorzy.

Współorganizatorami Samorządowej Rady Osiedla Jaroty są: Rada Osiedla Pieczewo, Rada Osiedla Jaroty Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty i Rada Osiedla Pieczewo Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty oraz Parafia pod wezwaniem Bł. Stefana Wyszyńskiego.

— Święto ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego organizujemy od 2010r., gdyż ulica Wilczyńskiego należy do najdłuższych ulic w Olsztynie i łączy trzy płd. osiedla: Generałów, Jaroty i Pieczewo, rozciąga się od ronda na osiedlu Generałów aż do pętli autobusowo-tramwajowej na Pieczewie — informują.

25 maja 2024 po kilkuletniej przerwie wznowiona zostanie uroczystość, a boisko SP Nr 34 i plac wokół kościoła na skrzyżowaniu ulic Krasickiego/Wilczyńskiego staną się wielkim rodzinnym placem zabaw.

Na mieszkańców i gości czekać będą min: na scenie: koncerty, występy muzyczne, artystyczne i popisy tancerzy; wokół sceny i na deptaku przy ulicy Herdera: wystawy, ciekawe stoiska, zawody i popisy sportowe, konkursy z nagrodami, pokazy sztuk walki, pokazy motoryzacyjne i jarmark.

Ta ważna i cenna inicjatywa sprzyjać będzie integracji mieszkańców, jednoczących i łączących pokolenia naszej małej ojczyzny, tym razem osiedla Jaroty i Pieczewo na corocznym Święcie ulicy Wilczyńskiego. Cieszy fakt, iż nasze święto wzbudza ogromne zainteresowanie i ściąga rzesze mieszkańców z rodzinami z całego Olsztyna. Mamy nadzieję, że i tym razem każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, miło spędzi czas na świeżym powietrzu z bliskimi, znajomymi na czym nam bardzo zależy i już dzisiaj zapraszamy wszystkich. W pierwszej kolejności promujemy nasze osiedlowe inicjatywy, przedszkola,szkoły, organizacje, kluby, zespoły, zakłady.