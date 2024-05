Komunijne prezenty: Roxie Węgiel mówi wprost

Jak sprawić, by ten wyjątkowy dzień nie został zdominowany przez kosztowne prezenty? Roxie Węgiel, młoda, ale dojrzała artystka, postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Czy rzeczywiście musimy stawiać na drogie podarunki? Sprawdź, co radzi Roxie i jak mądrze podejść do kwestii komunijnych kopert.

Maj to miesiąc, w którym odbywają się uroczystości komunijne, będące zarówno ważnym przeżyciem duchowym, jak i okazją do rodzinnych spotkań, często połączonych z obdarowywaniem dzieci prezentami. Te upominki nierzadko są bardzo kosztowne, co czasem przesłania duchowy aspekt wydarzenia. W tej kwestii swoje zdanie wyraziła Roxie Węgiel, która mimo młodego wieku, nie jest zwolenniczką drogich prezentów na komunię.

Rosnąca komercjalizacja

Komunia, będąca dla wielu osób istotnym sakramentem, z biegiem lat stała się coraz bardziej skomercjalizowana. Rodzice organizują wystawne przyjęcia, nierzadko porównywalne do wesel, gdzie kluczową rolę odgrywają właśnie prezenty. Przykładem może być ostatnia komunia syna Rutkowskiego, który otrzymał niezwykle kosztowne podarunki, w tym dwa samochody i 400 tysięcy złotych. Rodzina Rutkowskich jest znana z zamiłowania do przesady i traktuje takie okazje jako formę promocji.

Duchowe przeżycie ponad materialne bogactwo

Jednak wielu ludzi, w tym Roxie Węgiel, zwraca uwagę na to, aby w dniu komunii skupić się na duchowym przeżyciu, a nie na materialnych aspektach. Artystka uważa, że warto wrócić do prostoty i symboliki tego sakramentu, a kwestię prezentów traktować mniej materialistycznie.

Wiele osób zastanawia się, ile należy włożyć do koperty na komunię, by nie popełnić gafy i dostosować się do panujących standardów. Roxie Węgiel rozwiewa te wątpliwości, podkreślając, że najważniejszy jest duchowy aspekt komunii, a nie wartość prezentów. Jej zdaniem, każdy powinien dać tyle, ile może i uważa za stosowne.

"Komunia, to nie jest moment, w którym liczą się prezenty, koperty, tylko to jest coś więcej, coś, co powinno się przeżywać duchowo. Dlatego uważam, że powinno się stawiać na samo znaczenie tego sakramentu i każdy według własnego uznania powinien dać to, co chce" - przyznała w rozmowie z "Show News".

"To jednak nie jest dzień, w którym skupiasz się na prezentach, urodziny są bardziej od tego" - podsumowała piosenkarka.

