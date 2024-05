Prosto ze średniowiecza do radiowozu

Etos to zbiór norm postępowania, obyczaje i wartości, którymi kieruje się określona grupa osób. Wartości rycerskie to honor, szlachetność, sprawiedliwość, odwaga czy zdolność do poświęceń. W dzisiejszych czasach nie ma rycerzy, ale bez wątpienia zawód policjanta, to służba, gdzie potrzebne są rycerskie wartości.