Niebezpiecznie nad wodą - w sobotę utonęły dwie osoby

"Wczoraj utonęły kolejne 2 osoby. Od 1 kwietnia to już 51 osób" – podano na portalu X RCB 19 maja.

Przypomniano, że wolno pływać tylko w wyznaczonych miejscach, a wchodząc na łódkę, kajak czy rower wodny powinno się mieć założony kapok. Należy ponadto stosować się do poleceń ratowników, nie skakać do wody w nieznanych miejscach i nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.



red./PAP



bm