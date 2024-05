Erling Haaland został postacią w grze Clash of Clans. Co na to inni piłkarze?

Norweska gwiazda piłki nożnej została Królem Barbarzyńców w grze Clash of Clans, jednej z najbardziej popularnych gier mobilnych mającej na koncie ponad dwa miliardy pobrań. Legendarni piłkarze umieścili na swoich profilach społecznościowych filmy z żartobliwymi reakcjami na ogłoszenie, twierdząc, że to im powinna przypaść ta rola.



Legendarni piłkarze - Ronaldo, Ronaldinho i Sergio Agüero - żartobliwie zareagowali w sieci na ogłoszenie znanego napastnika Erlinga Haalanda, wyrażając niezadowolenie z jego nowej współpracy z Supercell przy grze wideo Clash of Clans.

Norweski napastnik został słynną postacią „Króla Barbarzyńców” w popularnej grze mobilnej, jednak legendarni Brazylijczycy i Argentyńczyk twierdzą, że to oni powinni zająć jego miejsce, ponieważ lepiej sprawdziliby się w tej roli.

Ronaldo, trzykrotny laureat tytułu Piłkarza Roku FIFA i dwukrotny zdobywca Złotej Piłki stwierdził: „Nie mogę uwierzyć, że Erling Haaland jest w Clash of Clans. To ja jestem Ronaldo Pierwszy! Nikt nie pokonuje obrońców jak ja”.

Ronaldinho, zdobywca Pucharu Świata i Złotej Piłki, również podzielił się opinią na ten temat: „Wiem, że w Clash of Clans mają już czarodzieja, ale ja tworzę jeszcze lepszą magię z piłką przy nodze”.

Piłkarz Sergio Agüero, legenda Premier League i argentyńskiej drużyny narodowej, powiedział: „On mnie naśladuje we wszystkim, co robię, czy jest to pobijanie rekordów, czy granie w gry wideo. A do tego teraz został postacią z gry. Tego już za wiele!”

Wszyscy trzej zawodnicy stwierdzili, że to oni powinni zostać twarzą nowej kampanii Clash of Clans, której liczba pobrań gwałtownie się zwiększyła po udziale Norweskiego piłkarza. Clash of Clans i Haaland stworzyli epicki materiał nawiązujący do zwiastuna filmowego ze specjalnie przygotowaną przez Haalanda ścieżką dźwiękową.

W odpowiedzi na komentarze Erling Haaland stwierdził: „Ci zawodnicy to legendy i chętnie bym ich widział w swoim klanie”.

