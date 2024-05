Straciła dwa tysiące złotych na sprzedaży. Oszuści nie zasypiają gruszek

Dzisiejsze zakupy w dużej mierze przeniosły się do Internetu. Można tam zarówno szukać okazji do zakupu potrzebnych przedmiotów po atrakcyjnej cenie, jak również sprzedać te, których już nie używamy. Niestety oszuści również wykorzystują tę sposobność, by się wzbogacić naszym kosztem.