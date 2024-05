KGHM z zyskiem 0,4 mld zł za pierwszy kwartał 2024 roku

KGHM zanotował w pierwszym kwartale br. 0,4 mld zł zysku netto - wynika z raportu opublikowanego w środę przez spółkę. W omawianym okresie wydobyto 179 tys. ton miedzi, co oznacza wzrost o 2 proc. względem I kwartału 2023 roku.

Z raportu opublikowanego przez KGHM wynika, że grupa zamknęła miniony kwartał "dobrymi wynikami finansowymi tj. 8,3 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 1,6 mld zł wyniku operacyjnego EBITDA i 0,4 mld zł zysku netto".

"Na zmniejszenie przychodów oraz wyniku operacyjnego, w relacji rok do roku, miał wpływ mniej korzystny średni kurs walutowy USD/PLN oraz spadek notowań miedzi. Rejestrowane w drugiej połowie marca wzrosty cen metali szlachetnych nie przełożyły się w perspektywie pierwszego kwartału na bardziej stanowczą reakcję inwestorów. W pierwszym kwartale 2024 roku średni kurs USD do PLN był o 9 proc. niższy od kursu z pierwszego kwartału 2023. W efekcie cena miedzi wyrażona w PLN była w o blisko 14 proc. niższa niż rok wcześniej" - przekazano w komunikacie.

Wzrosła produkcja miedzi. W pierwszym kwartale pozyskano łącznie 179 tys. ton, co oznacza o 2 proc. więcej, niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

"Produkcja miedzi w koncentracie w aktywach krajowych wyniosła 102,5 tys. ton Cu co stanowi wzrost o 2,0 tys. ton (+2 proc.). Wzrost wynika z lepszej jakości urobku z Zakładów Górniczych i jego przerobienia w Zakładach Wzbogacenia Rud. W okresie 3 miesięcy 2024 r. wydobycie urobku było na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym" - przekazano w komunikacie.

Jak przekazali przedstawiciele spółki, spadła produkcja miedzi elektrolitycznej. W pierwszym kwartale pozyskano 146,2 tys. ton, co jest wynikiem o 2,9 tys. ton mniejszym od analogicznego okresu w roku ubiegłym. Podkreślono, że odbyło się to "zgodnie z założeniami produkcyjnymi". Wyprodukowano też mniej srebra - 310 ton, co oznacza spadek o 65,1 ton względem pierwszego kwartału 2023 roku.

"Spadek produkcji srebra metalicznego wynika z wykonania w I kwartale 2024 planowanego remontu technologicznego na Wydziale Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi Głogów oraz cykli remontowych w poprzedzających kwartałach" - przekazano w komunikacie.

W komunikacie przedstawiono też wyniki wydobycia w kopalniach zlokalizowanych zagranicą. Mniej miedzi wyprodukowano w Sierra Gorda w Chile, gdzie KGHM posiada 55 proc. akcji. Jednakże, spółki w segmencie KGHM INTERNATIONAL zanotowały w tym czasie wzrost produkcji o 100 proc., do poziomu 16 tys. ton. Jak wskazano, "to przede wszystkim efekt istotnej poprawy parametrów kopalni Robinson (stan Nevada, USA - PAP) – wyższa zawartość miedzi w rudzie (+36 proc.), wyższy uzysk (+60 proc.), wyższe wydobycie (+67 proc.)".

W najnowszym raporcie kwartalnym KGHM-u mowa też o inwestycjach - zarówno górniczych, jak i hutniczych. Zakupiono m.in. 69 maszyn, które trafią do trzech kopalń.

"Wykonanych zostało 11,7 km nowych wyrobisk górniczych. W Hucie Miedzi Legnica trwa odbiór dokumentacji elektrycznej i uruchomienie procesów wytwórczych oraz prefabrykacji elementów w projekcie modernizacji elektrorafinacji. Zgodnie z harmonogramem kończy się nadbudowa grobli na Żelaznym Moście" - przekazano w komunikacie.

W raporcie podkreślono, że KGHM duży nacisk kładzie na zrównoważony rozwój. Jako przykłady podano m.in. inwestycje w projekty farm fotowoltaicznych. Już teraz spółka posiada farmy w czterech województwach, o łącznej mocy 47 MW. W pierwszym kwartale własne źródła energii zaspokoiły 23,93 proc. potrzeb KGHM-u. Źródło: PAP