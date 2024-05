Iga Świątek zmienia zasady gry, nie tylko na korcie

Iga Świątek, jedna z najlepszych tenisistek, nie tylko podbija korty swoimi zwycięstwami, ale także stawia trendy związane z modą sportową. Po raz kolejny udowodniła swoje umiejętności, wygrywając trzeci finał WTA 1000 w Rzymie. Co więcej, stała się trzecią zawodniczką w historii, która wygrała zarówno turniej w Rzymie, jak i w Madrycie w jednym sezonie. Jednak to nie tylko jej osiągnięcia tenisowe przyciągają uwagę, ale również jej nowy "look", którego integralną częścią są stroje od marki On. Wraz z tą zmianą, pojawiły się spekulacje na temat reakcji poprzedniego sponsora, Nike.

W marcu 2023 roku, Świątek ogłosiła partnerstwo z szwajcarską marką odzieży sportowej, On, której właścicielem jest legenda tenisa, Roger Federer. To wydarzenie uczyniło ją pierwszą kobietą-sportowcem, która podpisała kontrakt z tą marką. Przedtem, Polka była związana z Nike, a od 2020 roku z Asics. Obecnie jednak, jej stroje zdobi logo On, a sama Świątek jest twarzą marki.

"Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić, zostanie jedyną tenisistką, z którą współpracuje marka ON. Bardzo doceniam to, że zespół ON wierzy we mnie jako tenisistkę i jako człowieka przede wszystkim. Mamy zamiar wspólnie się rozwijać i pozytywnie wykorzystywać nasz wpływ. Zobaczycie mnie w całkowicie nowych strojach podczas kolejnych meczów i mam nadzieję, że polubicie je tak, jak ja" - napisała Świątek w mediach społecznościowych. Marka On postawiła jedynie na trzy osoby związane z tenisem: Iga Świątek oraz Ben Shelton i Joao Fonseca.



Sukcesy Igi Świątek to także sukcesy marki On

Przedstawiciele marki z zadowoleniem obserwują wzrost zainteresowania ich strojami dzięki sukcesom Igi Świątek. "Dziękujemy bardzo za zainteresowanie strojami meczowymi dla Igi i zapewniam, że przygotowujemy nowe. [...] Będą wypuszczane okresowo przez cały sezon w kluczowych momentach" - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Silke Tegethon z On Running. 22-letnia raszynianka otrzyma nowe zestawy meczowe na Roland Garros, Wimbledon, igrzyska olimpijskie i US Open.

Nowe projekty nie zostały jeszcze ujawnione, ale zespół Igi Świątek potwierdził, że tenisistka miała duży wpływ na ich wygląd i krój.

Iga Świątek kieruje procesem projektowania

Zespół Igi Świątek podkreślił, że tenisistka angażuje się aktywnie we wszystkie etapy tworzenia nowych projektów odzieżowych. Nie wszyscy są świadomi, że szczegółowe preferencje Igi, zwłaszcza odnośnie do kroju i wycięcia topów oraz spódnic, mają kluczowe znaczenie. Te wytyczne pozwalają jej poczuć się komfortowo na korcie, co jest absolutnym priorytetem podczas współpracy z marką. Projektanci starają się uwzględnić te preferencje, zapewniając, że krój strojów meczowych w pełni odpowiada oczekiwaniom Igi, oraz uwzględniając jej opinie i doświadczenia podczas testów na korcie. Cały proces projektowania odzieży dla Igi opiera się na zapewnieniu maksymalnego komfortu podczas gry, aby tenisistka mogła skoncentrować się wyłącznie na swoim występie, unikając przy tym jakichkolwiek niedogodności związanych z ubiorem.

Reakcja Nike

Sukcesy Igi Świątek na szczycie rankingu WTA z pewnością skłaniają do zastanowienia się nad własnymi decyzjami nie tylko przez nią samą, ale również przez firmę Nike. Nie można wykluczyć, że Nike może obecnie żałować, że nie dostrzegła potencjału polskiej tenisistki wcześniej.

Marka On, założona w 2010 roku przez Oliviera Bernharda, Caspara Coppettti i Davida Allemanna, podbiła serca fanów Igi Świątek oraz innych miłośników tenisa. Jej nowy "look" nie tylko podkreśla styl i wygodę, ale także stanowi wyrazisty symbol jej współpracy z marką, która łączy sport i modę w jedną całość.

