Wielka strata dla świata mediów i polityki

Alice Stewart, odeszła w wieku 58 lat. Była doświadczoną konsultantką polityczną i cenioną komentatorką CNN, a także kluczową postacią w kilku kampaniach prezydenckich Partii Republikańskiej przez lata.

Wiadomość o jej nagłym odejściu nadeszła z północnej Wirginii, gdzie znaleziono jej ciało w sobotni poranek w dzielnicy Belle View. Medycy potwierdzili, że przyczyną śmierci było nagłe zdarzenie medyczne, lecz nie ujawnili szczegółów.

Mark Thompson, dyrektor generalny CNN, podzielił się smutną wiadomością z personelem sieci, podkreślając Stewart jako serdeczną koleżankę i cenioną ekspertkę polityczną. Jej obecność wnosiła niepowtarzalny wkład i iskrę do relacji w CNN.

"Alice była cudowną, utalentowaną i drogą przyjaciółką. Żyła pełnią życia każdego dnia i będzie jej bardzo brakować" - Thompson wspomniał w swoim liście.

Stewart, urodzona 11 marca 1966 roku w Atlancie, już od młodości przejawiała zainteresowanie dziennikarstwem i polityką. Rozpoczęła swoją karierę jako lokalna reporterka w stanie Georgia, by później przenieść się do Little Rock w Arkansas, gdzie zdobyła uznanie jako prezenterka wiadomości.

Jej talent i profesjonalizm zaowocowały nominacją na stanowisko dyrektora ds. komunikacji w biurze gubernatora Arkansas, Mike'a Huckabee. Stewart z powodzeniem zarządzała komunikacją gubernatora, co zaowocowało dalszym rozwojem jej kariery w świecie polityki.

Przez lata Stewart odegrała istotną rolę w kampaniach prezydenckich, współpracując m.in. z Mike'em Huckabee, Michaelem Bachmannem, Rickiem Santorumem i Tedem Cruzem. Jej zaangażowanie i doświadczenie przyniosły istotny wkład w te kampanie.

Ted Cruz, w komentarzu na platformie X, wspomniał Stewart jako cudowną, utalentowaną przyjaciółkę, której brak będzie odczuwalny dla wielu.

Połączywszy siły z CNN przed wyborami w 2016 roku, Stewart stała się regularną ekspertką w programach jak "The Situation Room with Wolf Blitzer", dostarczając wnikliwych analiz i komentarzy na temat aktualnych wydarzeń politycznych.

Jej odejście pozostawi ogromną pustkę w świecie polityki i dziennikarstwa.

źródło: o2.pl

bm