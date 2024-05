Ranił nożem dwóch nastolatków. Stanął przed sądem w Olsztynie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Michałowi G. oskarżonemu między innymi o zranienie nożem dwóch nastolatków.

Do zdarzenia tego miało dojść w godzinach wieczornych 25 września 2023 r. w okolicach jednej z galerii handlowych w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora, tego wieczora w amfiteatrze za budynkiem galerii handlowej przebywał Michał G. wraz ze swoim znajomym. Nieopodal nich przebywała grupa nastolatków. Oskarżony miał wówczas zachowywać się agresywnie. W końcu doszło do konfliktu. Michał G. zwrócił się do grupy nastolatków, aby ci zmienili muzykę odtwarzaną z głośnika. Sprowokowana przez niego kłótnia szybko przerodziła się w szarpaninę z jednym z nastolatków, któremu koledzy ruszyli następnie na pomoc, zadając oskarżonemu ciosy rękami i nogami.

W pewnym momencie Michał G. miał wyciągnąć nóż z kieszeni. W rezultacie zgromadzone wokół niego osoby rozbiegły się. Oskarżony, trzymając nóż w ręce, pobiegł za jedną z tych osób, ale po kilkudziesięciu metrach zatrzymał się i odwrócił w stronę nadbiegających dwóch innych nastolatków, którzy chcieli pomóc swojemu uciekającemu koledze. Michał G. obu chłopców zaatakował nożem. Pokrzywdzeni nastolatkowie po otrzymaniu uderzeń uciekli do budynku galerii, gdzie udzielono im pierwszej pomocy i wezwano pogotowie ratunkowe.

Tymczasem oskarżony, po zadaniu ugodzeń nożem, również wszedł do galerii tym samym wejściem. W środku miał wyciągnąć z kieszeni nóż i wykrzykiwać „czy ktoś jeszcze chce dostać?”. Michał G. po wyjściu z galerii udał się wraz ze swoim kolegą do jednego z sąsiednich sklepów, gdzie niedługo potem został zatrzymany przez policję.

W związku z tym zdarzeniem prokurator przedstawił Michałowi G. zarzut usiłowania zabójstwa w zamiarze ewentualnym młodszego z pokrzywdzonych nastolatków poprzez ugodzenie go nożem, w tym w jamę brzuszną, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego.

Michał G. miał także ugodzić nożem w prawą rękę i lewe przedramię starszego z pokrzywdzonych nastolatków. W wyniku tego spowodował u niego obrażenia, które naruszyły prawidłowe czynności narządów ciała trwające dłużej niż 7 dni.

Michałowi G. zarzucono również posiadanie środków odurzających, a także znieważenie policjantów oraz stosowanie wobec nich gróźb i przemocy w celu zmuszenia funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowej związanej z zatrzymaniem podejrzanego.

Proces Michała G. rozpoczął się w dniu 17 maja 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do zaatakowania nożem dwóch małoletnich pokrzywdzonych oraz do kierowania słownie i przy użyciu noża gróźb pozbawienia życia wobec innego nastolatka. W złożonych wyjaśnieniach podniósł, że działał w obronie koniecznej, a nóż wyciągnął z kieszeni dopiero w momencie, kiedy został zaatakowany przez dwóch pokrzywdzonych.

Michał G. przyznał się natomiast do pozostałych zarzutów.

Sąd przesłuchał dwóch pokrzywdzonych małoletnich, jak również jednego świadka. Ponadto, sąd przesłuchał biegłego z zakresu medycyny sądowej, który wskazał, że obrażenia ciała zadane jednemu z pokrzywdzonych bezpośrednio zagrażały jego życiu i gdyby nie natychmiastowa pomoc lekarska pokrzywdzony na pewno by zmarł.

Michał G. jest obecnie tymczasowo aresztowany.