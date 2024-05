Billie Eilish ujawnia nowy album. Można już go posłuchać

iera słuchacza w podróż poprzez bogaty i złożony pejzaż dźwiękowy, zanurzając słuchaczy w pełnym spektrum emocji" - pisano w komunikacie Universal Music Polska.

"Hit Me Hard and Soft" to trzeci - po wydanym w 2019 r. "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" i "Happier Than Ever" z 2021 r. - album w dorobku amerykańskiej piosenkarki. Światową popularność przyniosła jej już pierwsza płyta; piosenkarka znalazła się nie tylko na listach przebojów i pośród laureatów prestiżowych muzycznych nagród, ale także na liście "100 Next" magazynu "Time", zestawieniu stu ludzi, którzy będą decydować o przyszłości biznesu, kultury, polityki i nauki. Poza statuetkami Grammy, American Music Awards, Brit Awards i Złotymi Globami, Eilish przyznano także - dwukrotnie - nagrodę Oscara za piosenki do filmów "Nie czas umierać" (w 2022) i "Barbie" (w 2023 r.).

W ramach trasy koncertowej promującej nową płytę Billie Eilish przyjedzie do Polski. Wokalistka wystąpi 3 i 4 czerwca 2025 r. w Tauron Arena Kraków. Z Polski piosenkarka pojedzie do Wiednia, następnie odwiedzi Włochy, Francję i Hiszpanię. Trasa koncertowa zakończy się występami w Wielkiej Brytanii. (PAP)