Nowe kierunki na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2024/2025

W każdym roku akademickim starają się poszerzać swoją ofertę kierunków studiów, aby wychodzić naprzeciw kandydatom. Z uwagą notują to, co kandydaci piszą w mediach społecznościowych oraz co mówią na targach edukacyjnych. Słuchają też pracodawców i starają się sprostać wymogom rynku pracy.

Podczas rekrutacji letniej kandydaci będą mogli rejestrować się na nowe kierunki studiów zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Będą dostępne kierunki I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Uczelnia poinformowała na swojej strronie o kilku nowych kierunkach, na które rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca, a studia na nich rozpoczną się 1 października 2024 roku. Lista będzie na bieżąco aktualizowana. Będą informować o nowych kierunkach, jak tylko zostaną one uchwalone przez Senat UWr. Zachęcają do śledzenia serwisu rekrutacyjnego www.rekrutacja.uni.wroc.pl, gdzie znajdziecie listę kierunków i specjalności, zasady rekrutacji, opisy kierunków, a wkrótce także limity miejsc i harmonogramy rekrutacji.

NOWOŚCI NA UWr:

MASTER OF ECONOMICS AND FINANCE, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

LL.B. INTERNATIONAL AND EUROPEAN ENVIRONMENTAL LAW, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

ENGLISH FOR KNOWLEDGE, CULTURE AND INNOVATION, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

MEDIA CONTENT CREATION, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

MEDIA CONTENT CREATION, II stopnia zaoczne (w j. angielskim) NOWOŚĆ

Logopedia, 5-letnie stacjonarne

Projektowanie mediów, II stacjonarne i niestacjonarne

Sztuka przekładu: twórcze, pisanie i krytyka literacka, II stacjonarne i niestacjonarne

Analityka społeczne, I stopnia stacjonarne

Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi, II stopnia stacjonarne