Mały krok do ekspresowej drogi od Barczewa do Biskupca

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił dwie skargi złożone przez firmy, które startowały w przetargu na rozbudowę „szesnastki” od Barczewa do Biskupca. To oznacza, że drogowcy będą mogli podpisać umowę z wybranym wcześniej wykonawcą.

Małe zielone światełko na drodze do ekspresowej „szesnastki”. Tak można spojrzeć na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. W ubiegły piątek sąd oddalił skargi złożone przez firmy: Kobylarnia/Stecol oraz Polimex, które brały udział w przetargu na rozbudowę drogi od Barczewa do Biskupca.

To oznacza, że drogowcy są bliżej podpisania umowy z firmą PORR, którą wybrali w przetargu, ale najpierw musi zakończyć się wcześniejsza kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca będzie miał 39 miesięcy (bez uwzględnienia okresów zimowych) od podpisania umowy na realizację zadania.

Dwa przetargi na projekt i budowę S16 pomiędzy Olsztynem a Biskupcem zostały ogłoszone jeszcze pod koniec grudnia 2022 roku. Jednak termin otwarcia ofert był przesuwany ze względu na dużą liczbę pytań (prawie 2,5 tys.) złożonych przez zainteresowanych oferentów. Ostatecznie oferty zostały otwarte 22 czerwca ubiegłego roku. Wpłynęło ich łącznie szesnaście, spośród nich drogowcy wybrali najlepsze. W postępowaniu dla odcinka Barczewo – Biskupiec drogowcy wybrali firmę PORR z ceną 457 mln zł, a dla odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo firmę Budimex z ceną 507,4 mln zł. Jednak dla obu rozstrzygnięć wpłynęły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a później do sądu.

W przypadku odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo zgodnie z decyzją KIO drogowcy musieli unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty i jeszcze raz zająć się analizą złożonych ofert. I procedura jeszcze trwa.

— Dla odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo, zgodnie z wyrokiem KIO, ponownie weryfikujemy oferty wykonawców pod względem ich treści i zgodności z dokumentami zamówienia. Po zakończeniu poinformujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty — zapowiada Katarzyna Kozłowska, rzecznik prasowy olsztyńskiego oddziału GDDKiA.

Według planów na odcinku od Olsztyna do Barczewa zostaną wybudowane praktycznie dwie nowe jezdnie. Natomiast na odcinku od Barczewa do Biskupca ma być dobudowana druga jezdnia. Po zakończeniu prac to będzie już prawdziwa droga ekspresowa. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do parametrów klasy S. Będą też dwa MOP-y, czyli miejsca obsługi podróżnych.

W trzecim kwartale ma być gotowy odcinek S16 od Borek Wielkich do Mrągowa. A co dalej, to trudno powiedzieć. Do końca czerwca GDDKiA ma się wypowiedzieć, czy zgadza się na budowę drogi w wariancie alternatywnym, który biegnie bliżej Rynu. Wcześniej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie zgodził się na realizację inwestycji w wariancie zarekomendowanym przez drogowców, który biegnie bliżej Mikołajek i starej „szesnastki”. Zdaniem RDOŚ inwestycja w tym miejscu wpłynęłaby negatywnie na obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. Ale na wariant bliżej Rynu nie godzą się społecznicy z Komitetu Ochrony Ziemi Ryńskiej oraz Komitetu Ochrony Krajobrazu i Ziemi Mrągowskiej i już zapowiadają, że będą protestować przeciwko takiemu rozwiązaniu.

To nie wróży nic dobrego. Czy w ogóle doczekamy się przebudowy „szesnastki” na całej długości? Niektórzy z nas pewnie tego nie doczekają. Jak powiedział niedawno podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, gdy idzie o drogę S16, obecnie w eksploatacji jest 21 kilometrów, w budowie 13 kilometrów, w przetargu 38 kilometrów, a w przygotowaniu 146 kilometrów przez bardzo wrażliwy teren Pojezierza Mazurskiego.

— Planowane otwarcie pełnego ciągu to rok 2037 — mówił dyrektor Waszkiewicz, dodając, że ten rok jest tak odległy ze względu na bardzo trudny teren, przez który fragmenty tej drogi ekspresowej będą przechodzić.

Andrzej Mielnicki



Odcinek S16 Borki Wlk. – Mrągowo ma być gotowy w III kwartale tego roku