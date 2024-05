Zmiany komunikacyjne podczas Kortowiady!

Wydarzenia związane z Olsztyńskimi Juwenaliami odbywają się w miasteczku studenckim, czyli Kortowie, z jednym wyjątkiem, jakim jest Parada Wydziałów. Parada, jak każdego roku, będzie prowadziła do utrudnień w ruchu w czwartek 23 maja. Przed rozpoczęciem studenci ustawią się na Starym Mieście, wyruszą po 9:30.

Pochód prowadzić będą 4 ciągniki. Studenci przejdą przez most św. Jana Nepomucena i przejdą w stronę alei Warszawskiej, by właśnie nią przemieszczać się w kierunku Kortowa. W związku z tym do 13:00 na tej trasie wystąpią utrudnienia w ruchu. Tym razem studenci wejdą do Kortowa obok Wydziału Nauk Technicznych i będą się przemieszczać w kierunku Rektoratu, by finalnie dotrzeć do Boiska przy starej pętli.

Dzięki ZDZiT uczestnicy Parady będą mieli więcej możliwości dotarcia do olsztyńskiej starówki – celem usprawnienia dojazdu na Paradę uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 309 oraz 128 do przystanku „Plac Roosevelta”.

We wtorek i środę wszystkie nocne kursy (N01 oraz N02) realizowane będą autobusami przegubowymi, pojawią się również dodatkowe kursy. Od czwartku zwiększona będzie także częstotliwość kursowania linii nr 103, 109 oraz 130. W czwartek, piątek i sobotę po zakończeniu koncertów na uczestników oczekiwać będą pojazdy realizujące kursy na liniach nr 103, 109 oraz 130. Należy pamiętać, że będą one odjeżdżać z przystanku „Uniwersytet – Centrum Konferencyjne”.

Jednocześnie od około 16:00 w środę 22 maja aż do godzin porannych w niedzielę 26 maja zawieszony będzie przystanek „Uniwersytet – Stadion” w kierunku centrum miasta. Przystankiem głównym będzie „Uniwersytet – Centrum Konferencyjne”. Wszystkie wprowadzone tymczasowe zmiany mają na celu zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa.

W związku z ograniczoną ilością miejsc do parkowania na terenie miasteczka akademickiego organizatorzy zalecają dotarcie do Kortowa komunikacją miejską.