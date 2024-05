Ranny premier zostanie przewieziony do Bratysławy?

Premier znajduje się na oddziale intensywnej terapii w poliklinice w Bańskiej Bystrzycy. Po postrzeleniu w środę po południu przeszedł trwającą pięć godzin operację. Fico został ranny w klatkę piersiową oraz brzuch.

W czwartek (16 maja) odwiedził go prezydent elekt Peter Pellegrini, który obejmie urząd głowy państwa w połowie czerwca. Dziennikarzom telewizji informacyjnej TA3 Pellegrini powiedział, że Fico pamięta wszystko z ataku. "Był zaskoczony, jak mogło do tego dojść i jak szybko zostało to opanowane" - relacjonował Pellegrini w rozmowie z TA3. Według prezydenta elekta Fico był przytomny podczas transportu z miejscowości Handlova, gdzie doszło do zamachu, do Bańskiej Bystrzycy. Narkozę podano mu w szpitalu bezpośrednio przed operacją.

PAP