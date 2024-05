Projekt współrealizuje Uniwersytet Wrocławski. Każdy może spróbować sił

Polska Policja wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce, Uniwersytetem Wrocławskim, policją holenderską oraz Strażą Graniczną organizuje w dniach od 17 do 29 maja 2024 r. na terenie 11. miast w Polsce ogólnopolskie wydarzenie o tematyce przeciwdziałania handlowi ludźmi z wykorzystaniem „Escapetrucka”, tzw. pojazdu ewakuacyjnego/pokoju zagadek, z którego aby się wydostać należy rozwiązać zagadkę wymagającą współpracy i logicznego myślenia.

Projekt Escapetruck, opracowany przez holenderską Fundację Reshape, jest częścią kampanii edukacyjnej służącej podnoszeniu świadomości na temat ryzyka i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi.

Pomimo że jest to forma zabawy, na jej uczestników czekają skłaniające do głębokiej refleksji doświadczenia ofiar tego strasznego procederu. Scenariusz do zagadek, jakie będzie trzeba rozwiązać w Escapetrucku powstał na podstawie realnych modus operandi przygotowanych przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz Straży Granicznej.

Wszyscy chętni, biorący udział w projekcie poznają prawdziwe historie osób, które stały się ofiarą handlu ludźmi i którym udało się uwolnić z rąk oprawców dzięki skoordynowanej akcji i pomocy służb. Podczas gry uczestnicy – w kilkuosobowych grupach muszą wydostać się z ciężarówki, rozwiązując interaktywne zadania i łamiąc szyfry. Kluczowym zadaniem graczy będzie pomoc wirtualnej ofierze w wyjściu z niezmiernie trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Pomieszczenia w pojeździe zostały przygotowane tak, aby odzwierciedlały warunki życia ofiar handlu ludźmi, uświadamiając ich cierpienie i traumy. Można spodziewać się nieprzyjemnych dźwięków oraz zapachów i poczuć się jak w potrzasku. Warto zdobyć się na odwagę i podjąć wyzwanie, które pomoże nam zrozumieć, z jakim dramatem mierzą się osoby, które padły ofiarą handlu ludźmi. Escapetruck w pilotażowym projekcie, w dniach 23-28 października 2023 roku, odwiedził Warszawę, Kraków i Wrocław.

Celem kontynuacji projektu jest dotarcie z działaniami profilaktycznymi w obszarze handlu ludźmi do możliwie jak największej liczby mieszkańców w Polsce i rozpropagowanie idei wykorzystania tego narzędzia.

Wydarzenie na terenie kraju koordynowane jest przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Podczas majowej edycji „Escapetruck” odwiedzi następujące miejsca:

Wrocław - Centrum Historii Zajezdnia - w dniach 17-18 maja br.,

Opole - Kampus Uniwersytetu Opolskiego - w dniu 19 maja br.,

Lubliniec - Plac Konrada Mańki - w dniu 20 maja br.,

Katowice - Plac Sławika i Antalla- w dniu 21 maja br.,

Olkusz - Rynek - w dniu 22 maja br.,

Rzeszów - Centrum Sportowo - Widowiskowe ,,Podpromie" - w dniu 23 maja br.,

Stalową Wolę - Plac Piłsudskiego- w dniu 24 maja.,

Lublin - Hala Sportowo-Widowiskowa GLOBUS - w dniach 25-26 maja br.,

Białą Podlaskę - Plac Wolności- w dniu 27 maja br.,

Chełm - Parking górny przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji- w dniu 28 maja br.,

Świdnik – Pumptrack - w dniu 29 maja br.

Poprzez aktywne uczestnictwo w tej grze dydaktycznej, stymulującej wszystkie zmysły i wykorzystującej rzeczywiste studia przypadków, odwiedzający zostaną uświadomieni o potencjalnych zagrożeniach, sposobach działania przestępców oraz dowiedzą się, jak zachować czujność, aby nie paść ofiarą handlu ludźmi.