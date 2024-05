Są nowe informacje o stanie zdrowia premiera Słowacji

Minister poinformował w czwartek rano, że premier Fico żyje, a stan jego zdrowia się polepsza. Nie znaczy to jednak, że sytuacja nadal nie jest poważna.

- To było skomplikowane zranienie. Wszyscy chcemy wierzyć ze on z tego wyjdzie - skonstatował Robert Kaliňák.

Głos zabrała również dyrektor szpitala w Bańskiej Bystrzycy. - Pacjent miał wiele ran postrzałowych, których skutki będą miały wpływ na jego powrót do zdrowia. Jego stan jest stabilny, ale bardzo poważny - powiedziała Miriam Lapunikova.

Przypomnijmy, do zamachu na premiera Słowacji doszło w środę. Według relacji świadków szef słowackiego rządu wyszedł przed Dom Kultury w miejscowości Handlova, gdzie odbywało się posiedzenie gabinetu.

Gdy polityk witał się z ludźmi, padło kilka strzałów. Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala.

W oficjalnym komunikacie podano, że Robert Fico "został wielokrotnie postrzelony i znajduje się w stanie zagrażającym życiu". - Mogę potwierdzić, że doszło do próby zamachu na premiera - powiedział w rozmowie z agencją Reutera rzecznik słowackiego resortu spraw wewnętrznych.