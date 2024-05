Wrocławianie oddali hołd polskim zdobywcom Monte Cassino w 80 rocznicę bitwy

Z okazji 80. rocznicy zdobycia przez Polaków Monte Cassino delegacja wrocławian ze stowarzyszenia kibiców Wielki Śląsk pojechała do Włoch, by oddać cześć bohaterom. Rozwiesiła wielki transparent na polskim cmentarzu.

Dwudziestu kibiców przejechało ponad 1700 kilometrów, by w 80 lat po legendarnej bitwie uczcić pamięć polskich żołnierzy, którzy zdobyli podczas II wojny światowej klasztor na Monte Cassino.

80 lat po tych wydarzeniach wyznaczyliśmy się sobie za cel przejście częścią szlaku zbrojnego, którym gen. Anders poprowadził natarcie w Bitwie o Monte Cassino - opowiada Przemysław Piwowarski, prezes stowarzyszenia „Wielki Śląsk”.

Bitwa ta uznawana jest za jedną z najbardziej zaciętych w czasie II wojny światowej. Polacy nie bili się o klasztor, nie bili się o wzgórza. Wiedzieli, że tylko ofiarną i zwycięską walką wniosą sprawę wolnej Polski na salony polityczne, wierząc że ich szlak bojowy zakończy się w wolnej Polsce. Kilkudniowa majowa walka zakończyła się zwycięstwem, które okupione zostało bohaterską krwią naszych żołnierzy.

Wchodząc na wzgórze 593 przygotowanym szlakiem widać, jak ciężkie warunki do walki tu panowały. Strome zbocza i naturalne skalne kryjówki stanowiły naturalną fortece. Na szycie wzgórza oddaliśmy cześć naszym żołnierzom pod pomnikiem, na którym wykuto znamienne słowa: „"Za wolność naszą i waszą my, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ziemi włoskiej ciało, a serca Polsce" – mówi P. Piwowarski.

Kibice zajrzeli także „Doliny Śmierci”, jak nazywali żołnierze Andersa miejsce, gdzie później zbudują cmentarz dla ponad 1000 swoich poległych towarzyszy.

Co ciekawe, w trakcie ich wizyty Zjednoczenie Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej prowadziło obywatelskie obchody 80-lecia zwycięstwa pod Monte Cassino pod patronatem ministerstwa obrony. Uczestniczyła w nich ambasador RP w Rzymie, Anna Maria Anders.

Dla nas to zaszczyt móc spotkać córkę generała Andersa w miejscu, gdzie spoczywa jej ojciec, a nasz bohater, którego data śmierci jest kolejnym symbolem tej bitwy. Generał Anders zmarł w Londynie 12 maja 1970 roku. Dokładnie w rocznicę rozpoczęcia polskiego natarcia – podaje prezes „Wielkiego Śląska”.

Podczas obchodów 80-lecia po Mszy i złożeniu kwiatów wrocławianie rozłożyli wielki transparent: "80 lat temu załopotał polski sztandar nad klasztoru ruiną, Wielki Śląsk składa hołd zdobywcom Monte Cassino".



Dbamy o pamięć polskich bohaterów, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. W ostatnich latach byliśmy na polskich nekropoliach narodowych we Lwowie, Grodnie i Wilnie. W tym roku przyszła pora na Monte Cassino. Z racji tego, że nasze miasto przed wojną przez długi czas leżało w graniach innych państw, tych miejsc spoczynku polskich bohaterów we Wrocławiu brakuje. Dlatego odwiedzamy te miejsca pamięci, które dzisiaj znajdują się po za granicami Polski - wyjaśnia organizator wyjazdu do Włoch.