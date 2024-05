Wyczekiwany powrót światowej siatkówki na Warmię i Mazury stał się faktem [ZDJĘCIA]

Beach Pro Tour Challenge to turniej siatkówki plażowej światowej rangi, który gościł już w kilku krajach świata, natomiast w dniach od 30 maja do 2 czerwca odbędzie się w Starych Jabłonkach. Będzie to pierwszy od 10 lat turniej takiej rangi na Warmii i Mazurach. Wcześniej, w latach 2004-2014 właśnie w miejscowości pod Ostródą odbywał się turniej World Tour, który przyciągał najlepsze zespoły z całego świata i ogromną ilość kibiców.

Z okazji zbliżającego się turnieju, na specjalnie zorganizowanej konferencji byli obecni: marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, honorowy prezes i członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk oraz dyrektor turnieju Tomasz Dowgiałło. Gościnnie pojawili się również Paweł Papke, były siatkarz i aktualnie poseł oraz Michał Kądzioła, były siatkarz plażowy i organizator m.in. Orlen Beach Volley Tour w Olsztynie.

— Bardzo się cieszę, że impreza o takiej randze będzie u nas ponownie rozgrywana. Jestem bardzo wdzięczny organizatorom, że możemy wrócić do inicjatywy, która rozsławiła nie tylko Stare Jabłonki, nie tylko Ostródę, ale także województwo warmińsko-mazurskie na całym świecie. Turniej w Starych Jabłonkach jest wielkim wydarzeniem promocyjnym dla całego regionu — powiedział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.

Jacek Kasprzyk wiąże duże nadzieje z większym rozwojem turniejów siatkówki plażowej o mistrzowskiej randzie na terenie naszego województwa.

— Mam nadzieję, że tegoroczny turniej to kolejny krok do organizacji jeszcze większej imprezy, która ma szansę odbyć się w Starych Jabłonkach. Dzięki wsparciu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego jesteśmy coraz bliżej imprezy rangi mistrzowskiej. Warmia i Mazury na to zasługują. — powiedział honorowy prezes i członek zarządu PZPS. I dodaje: — Na turnieju obecne będą najlepsze drużyny świata, w tym Polacy - doskonale wiemy, że kibice przychodzą głównie dla nich. Na turnieju pojawią się tacy siatkarze, jak Michał Bryl i Bartosz Łosiak, czyli brązowi medaliści mistrzostw świata. Swoje mecze rozegrają też Piotr Kantor i Jakub Zdybek, którzy walczą o kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Rozgrywki rangi Challenge to drugi, co do ważności turniej w całej klasyfikacji, podczas którego siatkarze i siatkarki zdobywają punkty, które mają zapewnić olimpijską kwalifikację.

Beach Pro Tour Warmia Mazury Challenge to część cyklu turniejów zaplanowanych przez FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) na 2024 rok, których zwieńczeniem będzie turniej finałowy z udziałem najlepszych par sezonu. Ten natomiast odbędzie się na początku grudnia w Katarze

Stare Jabłonki to miejscowość z siatkarskimi tradycjami. To właśnie tutaj w latach 2004-2014 odbywały się turnieje z ówczesnego cyklu World Tour, a zorganizowane mistrzostwa świata z 2013 roku przez wiele osób uważane są za najlepsze w historii tej dyscypliny sportu.

— Kiedy rok temu rozmawialiśmy o tym, czy podjąć próbę organizacji tego wydarzenia, uznaliśmy, że siatkówka plażowa w Starych Jabłonkach to nie jest tylko moje marzenie, ale także wielu innych osób. Nasze wspólne marzenia dochodzą do skutku. Mam nadzieję, że poziomem organizacyjnym turnieju w tym roku uda nam się ugruntować swoją pozycję i ściągnąć do Starych Jabłonek turniej rangi mistrzostw świata. Staramy się, aby ta jakość imprezy była najwyższa. Ze strony sportowej mamy zapewnienie, że pojawią się wszystkie najlepsze zespoły, w tym kilka par mistrzowskich. Przygotowujemy także całe święto siatkarskie, które będzie obudowane wieloma atrakcjami, więc mam nadzieję, że uda nam się zapełnić nasz stadion do ostatniego miejsca — powiedział Tomasz Dowgiałło, dyrektor turnieju i prezes zarządu Hotelu Anders w Starych Jabłonkach. I dodaje: — 10 lat temu stwierdziliśmy, że po tak dużej imprezie, jak mistrzostwa świata, trzeba trochę odpocząć, ponieważ przesyt był duży. Teraz wracamy z ogromnym zapałem do pracy.

Marszałek Marcin Kuchciński przyznaje, że kwestia ponownej organizacji turnieju plażowego w Starych Jabłonkach nie należały do najłatwiejszych.

— To nie były proste negocjacje i rozmowy. Ważne było odnowienie pewnych relacji i powrót do rozmów. Hotel Anders oraz Stare Jabłonki są znane z profesjonalizmu i fantastycznej organizacji takich imprez. To była kwestia znacząca. Drugi aspekt to znalezienie odpowiednich finansów. Nie zostaliśmy obojętni na prośbę dyrektora Tomasza Dowgiałło i szybko znaleźliśmy środki na wsparcie — powiedział Marcin Kuchciński.

Do tej sprawy odniósł się również sam dyrektor turnieju.

— Najpierw musiała zapaść decyzja, czy jest dla kogo ten turniej organizować. Wychodzę z założenia, że takie imprezy robi się dla ludzi. Przeprowadziliśmy dwa testowe turnieje - eliminacje mistrzostw Polski oraz finały. Kibice chętnie na nie przychodzili. Ciesze się, że udało się również znaleźć budżet na ten turniej, Organizacja takiej imprezy nie jest łatwa, ale jesteśmy na tyle doświadczeni, że sobie z tym poradzimy — stwierdził Tomasz Dowgiałło.

Prezes hotelu Anders wyraża również nadzieje odnośnie regularnego goszczenia najlepszych plażowych siatkarzy świata w Starych Jabłonkach.

— Wszystko zależy od tego, co się wydarzy w tym roku. Mamy jednak taki cel - coroczne rozgrywanie turnieju światowej lub europejskiej rangi w Starych Jabłonkach — powiedział Tomasz Dowgiałło.

Województwo warmińsko-mazurskie coraz częściej organizuje sportowe imprezy wysokiej rangi. Jedną z największych wizytówek sportu w regionie jest niewątpliwe olsztyńska hala "Urania".

— Pokazujemy każdego dnia, czy to w obszarze kulturowym lub sportowym, że "Urania" ma spory potencjał. Wiedzą to nie tylko mieszkańcy regionu, ale i całej Polski. Mamy kilka propozycji odnośnie organizacji meczów siatkówki halowej, również tej na poziomie reprezentacyjnym. Chcemy, aby na "Uranii" odbywały się imprezy sportowe najwyższej rangi — skomentował Marcin Kuchciński.

W turnieju w Starych Jabłonkach wezmą udział 32 pary męskie i żeńskie. Połowa z nich, czyli 16 ma zapewnioną kwalifikację na podstawie rankingu. Pozostała część zawodniczek i zawodników będzie musiała rozegrać turniej kwalifikacyjny, który rozpocznie się w czwartek 30 maja.

Finały odbędą się 1 i 2 czerwca. Łączna pula nagród wynosi 150 tys. dolarów.



Janusz Siennicki