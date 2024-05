Jest porozumienie w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto zostanie marszałkiem?

Po tygodniowej przerwie Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wznawia dziś obrady. Tydzień temu pierwsza sesja kadencji 2024-2029 została przerwana. Radni nie podjęli żadnych decyzji personalnych.

Dziś będzie inaczej, bo — jak się dowiedzieliśmy — doszło do porozumienia między KO a Trzecią Drogą, które utworzą koalicję w sejmiku. Przypomnijmy, że w nowym sejmiku KO dysponuje 13 mandatami, Trzecia Droga PSL-PL 2050 Szymona Hołowni — 6, a PiS — 11.

Właśnie brak porozumienia koalicyjnego był powodem zarządzenia tygodniowej przerwy w posiedzeniu sejmiku. Spór dotyczył podziału miejsc w Zarządzie Województwa między dwoma koalicjantami. PSL chciało dla siebie trzech miejsc w zarządzie: wicemarszałka i dwóch członków zarządu województwa.

Natomiast KO chciała także trzech miejsc w zarządzie, w tym stanowiska marszałka. Wiemy że doszło do porozumienia. I tak KO dostała trzy miejsca w zarządzie, w tym marszałka, a Trzecia Droga stanowiska wicemarszałka i członka zarządu.

Kto obejmie te stanowiska? To zobaczymy po dzisiejszych głosowaniach podczas sesji. Z naszych informacji wynika marszałkiem pozostanie Marcin Kuchciński ( KO), wicemarszałkami będą: Sylwia Jaskulska (PSL) i Robert Turlej (KO), a członkami zarządu zostaną: Maria Bąkowska PSL i Katarzyna Sobiech (KO).

Co do stanowiska przewodniczącego sejmiku to sprawa jest otwarta. Tu w grę wchodzi dwoje radnych: Bernadeta Hordejuk (KO ) i Bogdan Bartnicki (PSL).

am