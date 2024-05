W Muzeum Narodowym prezentacja niepokazywanych wcześniej dzieł Marka Oberländera

„Poszukiwania artystyczne Marka Oberländera” to tytuł czasowej wystawy, na której prezentowane są niepokazywane wcześniej prace artysty podarowane Muzeum Narodowemu we Wrocławiu przez jego żonę Halinę Pfeffer-Oberländer.

Halina Pfeffer-Oberländer przekazała w 2022 r. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu zbiór blisko 500 prac jej męża. To m.in. wcześniej nieznany cykl „Korzenie”, barwne impresje z Prowansji, abstrakcyjne kompozycje, enigmatyczne figury ludzkie ułożone w trójkąty czy ilustracje do różnych wydawnictw – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Muzeum Narodowego we Wrocławiu Anna Kowalów.

Twórcy wystawy podkreślają, że starannie wyselekcjonowane z obszernego zbioru prace pozwalają przeanalizować „twórcze niepokoje artysty, skutkujące niezliczoną liczbą rysunków – studiów nad formą, kolorem, motywem”. Uzupełnieniem wystawy są obrazy z kolekcji malarstwa współczesnego Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które tematyką nawiązują do artystycznych poszukiwań Marka Oberländera.

„Celem wystawy, oprócz prezentacji fragmentu cennego daru otrzymanego od Haliny Pfeffer-Oberländer, jest przypomnienie postaci samego Marka Oberländera, a przede wszystkim jego dokonań w niemal zupełnie nowej odsłonie” – podkreśliła Magdalena Szafkowska, współkuratorka wystawy.

Szafkowska przypomniała, że Oberländer kojarzony jest z obrazem „Napiętnowani” czy serią specyficznych przedstawień totemicznej figury ludzkiej. „Tutaj okazuje się również świetnym portrecistą, ilustratorem, rysownikiem-reportażystą, a także autorem ciekawych na wpół abstrakcyjnych kompozycji z cyklu +Korzenie+ czy wariacji na temat pejzażu z południowej Francji, z muzycznym podtekstem w tle” – dodała kurator.

Muzeum Narodowe ma w swoje kolekcji zbiór prac Oberländera liczący obecnie 680 dzieł. Pierwsze prace – dwa obrazy olejne – wrocławska placówka kupiła w 1974 r. W 1978 r., na krótko przed śmiercią, Oberländer przygotował dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu na planowaną wystawę blisko 200 dzieł. „Dzięki bogatemu i przekrojowemu zbiorowi prac Marka Oberländera w Muzeum Narodowym we Wrocławiu można prześledzić historię artysty niemal tak dokładnie, jak gdyby czytać jego emocjonującą autobiografię od pierwszej do ostatniej strony” – powiedziała Justyna Chojnacka, współkuratorka wystawy.

Marek Oberländer (1922–1978) – malarz, rysownik, grafik, ilustrator. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pomysłodawca przełomowej wystawy „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. W 1963 r. wyjechał do Szwecji, a stamtąd do Francji, gdzie pozostał do końca życia.

Wystawę „Poszukiwania artystyczne Marka Oberländera” można oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu do 1 września. Źródło: PAP