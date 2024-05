Nowy zawodnik na polu wyszukiwarek - Google powinien się bać?

Na polu wyszukiwarek pojawia się nowy zawodnik. OpenAI planuje wkrótce zaprezentować swoją nową propozycję - inteligentną wyszukiwarkę, która może stanowić poważną konkurencję dla Google.

Według informacji przekazanych agencji Reuters przez "osoby zaznajomione z tematem", premiera nowego produktu OpenAI jest ustalona na 13 maja. Wybór daty nie jest przypadkowy. Zbiega się ona z terminem corocznej konferencji Google I/O, podczas której spodziewane są prezentacje nowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Gemini i Gemma. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami "Bloomberg" i "The Information", wyszukiwarka stworzona przez OpenAI będzie częściowo zintegrowana z chatbotem ChatGPT, oferując również możliwość cytowania oraz współpracując z Bingiem.

Google, będąc świadomym nadchodzącej konkurencji, intensywnie przygotowuje się do obrony swojej dominującej pozycji. Prabhakar Raghavan, kierujący działem wyszukiwania w Google, podkreślił, że firma nie może spodziewać się łatwej drogi do przodu. Zaznaczył również, że mimo pojawienia się nowych innowacji na rynku, użytkownicy wciąż uznają Google za niezawodne źródło informacji, co według niego ma kluczowe znaczenie w epoce sztucznej inteligencji.

Dodatkowo, według doniesień "The Verge", OpenAI próbuje przyciągnąć pracowników Google do swojego projektu wyszukiwarki, co świadczy o narastającej konkurencji na rynku technologicznym. Jednakże, Google stoi także w obliczu problemów prawnych, gdyż obecnie toczy się przeciw niemu proces oskarżający firmę o praktyki monopolistyczne i nadużycie dominującej pozycji na rynku wyszukiwarek, prowadzony przez amerykański Departament Sprawiedliwości.

Rywalizacja na rynku sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej zaciekła. Nie tylko OpenAI, ale także startup Perplexity, założony przez byłego badacza z OpenAI, notuje wzrost zainteresowania swoją wyszukiwarką opartą na sztucznej inteligencji, co dowodzi rosnącej konkurencji w tym obszarze.



źródło: gadzetomania.pl

bm