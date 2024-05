Sztandar dla Bartąga, wóz dla Plusek. Gminne obchody Dnia Strażaka

Setki osób pojawiły się na obchodach gminnego Dnia Strażaka. Impreza odbyła się w Bartągu. — Zamiłowanie do straży pożarnej przechodzi z pokolenia na pokolenie — stwierdził marszałek Kuchciński.

W Bartągu na miejscu pojawił się m.in. metropolita warmiński abp Józef Górzyński, Marcin Kuchciński, marszałek województwa oraz starosta Andrzej Abako. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także nadbryg. Michał Kamieniecki, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i bryg. Łukasz Jasiński Komendant Miejski PSP w Olsztynie.

Nie zabrakło również gospodarza Michała Kontraktowicza, wójta gminy Stawiguda. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, w trakcie której abp Górzyński poświęcił nowy sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartągu.

— Podczas Gminnych obchodów Dnia Strażaka w Bartągu dominowały dwa kolory-granat i czerwień. Pierwszy to kolor galowych mundurów strażackich. Czerwone koszule noszą z kolei ci, którzy dopiero marzą o wyjazdach do zdarzeń, ale już zdobywają niezbędną do tego wiedzę i umiejętności — podkreśla wójt Kontraktowicz.

Nie zabrakło odznaczeń dla najbardziej zasłużonych druhen i druhów. W trakcie obchodów Gminnego Dnia Strażaka o nowy sprzęt wzbogaciła się Ochotnicza Straż Pożarna Pluski.

W Bartągu nowy sztandar zyskała Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu, a nowy samochód terenowy o wartości 300 tysięcy złotych OSP Pluski.

Ze swojej strony samorząd województwa przekazał na zakup tego wozu 90 tysięcy złotych.

gs