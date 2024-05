20 lat minęło — czekamy na kolejne dwudziestki!

— Zatem dzień, gdy Polska wchodziła do Unii, dołączała do wspólnoty państw naszej kultury i cywilizacyjnego rodowodu, po prostu napawałam się tą chwilą. I mam nadzieję na wiele kolejnych rocznic polskiego członkostwa. Co nie zmienia faktu, ze stale trzeba uważać na populistów, bo Brexit nie zdarzył się przypadkiem…