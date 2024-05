Prawo i Sprawiedliwość przepełniło się miłością

W sobotę, 11 maja, dwaj politycy związali się z swoimi partnerkami. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Michał Moskal, zawarł związek małżeński z Marią w kościele w Janowie Lubelskim. W przypadku tej pary, nie udostępniono jeszcze zdjęć z ceremonii. Jednak kilka dni wcześniej polityk podzielił się zdjęciem ze swoją przyszłą żoną, przypominając o zbliżającym się ślubie.

W tym samym dniu ślubu, poseł z Suwerennej Polski, Jan Kanthak, ślubował miłość swojej partnerce, modelce Angelinie Lipie, w zabytkowym kościele w Kazimierzu Dolnym.

Zdjęcia ze ślubu poseł Kanthak opublikował na swoich profilach w mediach społecznościowych, przedstawiając swoją nową małżonkę jako Panią Angelikę Kanthak. Warto zaznaczyć, że na uroczystości nieobecny był Zbigniew Ziobro z powodu stanu zdrowia, jednakże złożył on życzenia nowożeńcom za pośrednictwem mediów.

— Angeliko i Janku, tak bardzo chciałbym być dzisiaj z Wami, widzieć tak piękną Młodą Parę, Wasze szczęście, miłość i radość. Ale znane Wam względy stanęły na przeszkodzie. Życzę Wam wspaniałej przyszłości, wypełnionej wspólnie spełnianymi marzeniami, codziennych wielu uśmiechów i radości wypływającej z wychowywania dzieci — napisał Ziobro.

— "Gdy jesteście razem, to macie ze sobą całą moc wzajemnej miłości. A gdy nadejdzie trudniejsza chwila, to Wasza miłość zawsze da Wam siłę, by stawić jej czoła. Angeliko i Janku - z całego serca życzę Wam wszystkiego najlepszego na Waszej nowej drodze życia! Bądźcie szczęśliwi! — dodał.