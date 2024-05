Hiszpania zaostrza przepisy na Ibizie i Majorce

Hiszpańskie władze chcą skutecznie walczyć z "destrukcyjnym zachowaniem" turystów, do jakiego dochodzi na ulicach Ibizy oraz Majorki. Jednym ze sposobów walki ma być zakaz picia alkoholu na ulicach.

Przepisy wprowadzone przez władze Hiszpanii i Balearów zakazują spożywania na głównych ulicach turystycznych Ibizy i Majorki. Jedynym wyjątkiem są miejsca objęte koncesją. Cena za złamanie kary jest bardzo wysoka, ponieważ wynosi ona od 500 do 1,5 tys. euro.

Władze Hiszpani chcą również walczyć ze słynnymi statkami, które sprzedają alkohol. W świetle nowego prawa, statki nie mogą przebywać w promieniu jednej mili morskiej od obszarów, które są objęte zakazem. Wprowadzone środki mają służyć w walce przeciwko "destruktywnych i niebezpiecznych zachowań" turystów.

Podstawą do tego jest dekret z 2020 roku, który głosi walkę z "nadmierną turystyką". Wprowadzony on został po doniesieniach medialnych o "niecywilizowanym zachowaniu w niektórych obszarach turystycznych", głównie na Majorce i Ibizie. Większość przypadków to nadużycie spożywania alkoholu na ulicach.