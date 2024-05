Sztab Donalda Trumpa wybrał kandydata na wiceprezydenta?

Zadaniem Nikki Haley byłoby przyjęcie roli tzw. "running mate", czyli współpartnera kandydata. Do jej zadań należałoby poparcie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Warunkiem do wyboru Haley przez Trumpa na kandydata na wiceprezydenta musi być przekonanie, że pomoże mu wygrać wybory.

W przypadku ewentualnej przegranej, Nikki Haley miałaby pomóc Trumpowi w procesie sądowym i uniknięcie ewentualnej kary więzienia. Trump musi bowiem uregulować bardzo wysokie koszty sądowe, które sięgają nawet dziesiątek milionów dolarów.

Sytuacja z ewentualnym wyborem Nikki Haley na kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest o tyle ciekawa, że w niedawnym wywiadzie dla "Times" zapowiedziała, że nie będzie startować do wyborów na ten urząd. Wcześniej zrezygnowała z wyścigu o fotel prezydenta.

Oprócz Haley, duże szanse na kandydaturę ma Doug Burgum, gubernator Dakoty Północnej i Tim Scott, senator Karoliny Południowej. Inne nazwiska to Elise Stefanik (kongresmenka z Nowego Jorku) i Tulsi Gabbard (była kongresmenka Demokratów z Hawajów). Niedawną faworytką była również Kristi Noem. Gubernator Dakoty Południowej straciła jednak swoje notowania, ponieważ przyznała się do postrzelenia swojej suczki, przez co wybuchł wielki skandal.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada tego roku. W wywiadzie dla "Time" Donald Trump wspomniał, że jego ewentualna przegrana doprowadzi do kolejnych zamieszek. Przyznał, że jego przeciwnikami USA nie jest Rosja lub Chiny, ale ale jego przeciwnicy wewnątrz kraju.