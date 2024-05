W Rydze nie będzie już "Moskiewskiego Przedmieścia"; powraca historyczna nazwa

To kontynuacja procesu "pozbywania się nazw związanych z okupacją sowiecką" - uzasadniono w decyzji miejskiej komisji rozwoju urbanistycznego.

"Nie będzie już więcej miejsc w Rydze, które swoim nazewnictwem gloryfikują Moskwę" – przekazał wice mer Rygi Edvards Ratnieks.

Dotychczasowe "Moskiewskie Przedmieście" (znane też jako "Maskaczka"), to jedna z najstarszych dzielnic Rygi na trasie na wschód w kierunku Moskwy. W okolicy znajduje się m.in. utrzymany w stylu stalinowskiego pałacu gmach Łotewskiej Akademii Nauk.

Jak przypomniała telewizja LSM w ubiegłym roku także "Park Łatgalski" oraz "ulica Łatgalska" odzyskały swoje historyczne nazwy, odnoszące się wcześniej do rosyjskiej stolicy. Łatgalia to historyczna kraina we wschodniej części Łotwy.

Zgodnie z decyzją władz nowa nazwa "Łatgalskie Przedmieście" pojawi się w krajowym i miejskim systemie informacji kartograficznej i geoprzestrzennej. Źródło: PAP