Usuwamy "martwe dusze"

Od daty ich pierwszej rejestracji minęło co najmniej 10 lat, nie zostały wyrejestrowane, a od sześciu lub więcej lat ich dane nie były aktualizowane w systemie, np. związane z ubezpieczeniem lub okresowym przeglądem. To właśnie tzw. "martwe dusze".

Jak informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, średni wiek takich pojazdów w Polsce to aż 37 lat. Wykreślenie ich z ewidencji spowoduje, że średni wiek aut w naszym kraju spadnie z 21,54 roku do 16,12 roku.

- Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji został przekazany Prezydentowi Miasta przez ministra właściwego do spraw informatyzacji - informuje Jakub Siudziński z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Olsztyna. - Decyzje o rejestracji tych aut wygasną z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 roku.

W przypadku Olsztyna lista rejestracji do wygaszenia to ok. 18 tys.